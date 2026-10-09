"TV Total" ätzt gegen "Promi Big Brother"-Kandidat Redo

Sebastian Pufpaff (50) hat bei TV Total mal wieder kein Blatt vor den Mund genommen! In der neuen Ausgabe der ProSieben-Show am Dienstagabend machte sich der Moderator über verschiedene Fernsehsendungen und deren Teilnehmer lustig. Besonders die aktuelle Staffel von Promi Big Brother lieferte dem Komiker reichlich Material für seine Späße. Im Mittelpunkt seiner Sticheleien stand René Dost (57), der auch unter dem Namen Redo als XXL-Gastronom und TikTok-Star bekannt ist. Sebastian verpasste dem Reality-TV-Kandidaten kurzerhand einen neuen Spitznamen und stellte ihn als "Mr. Schnitzel - so ein XXL-Schnitzel-Heini" vor. Vor allem Redos Vorliebe für einen bestimmten Spruch schien dem Moderator auf die Nerven zu gehen. Im Promi-Garten wiederholte der Gastronom immer wieder unterschiedliche Versionen seines Mottos "GIG - Gastro ist geil!". Doch Sebastian beließ es nicht bei der Kritik an dessen Sprüchen, sondern teilte auch gegen das Aussehen des Kandidaten aus. "Alles ist geil! Wenn ich mir Redo so angucke, würde ich sogar sagen: 'Gebotoxt ist auch geil!'", witzelte er.

Wie sehr ihn Redos ständige Wiederholungen störten, machte Sebastian anschließend noch einmal deutlich. Bereits nach fünf Minuten habe ihn das Motto "komplett totgenervt", erklärte der Moderator. Tatsächlich hatte sich der "Promi Big Brother"-Bewohner in der SAT.1-Sendung zahlreiche Abwandlungen seiner bekannten Catchphrase einfallen lassen. So wurden aus "GIG - Gastro ist geil!" unter anderem die Varianten "GIG - Gewinnen ist geil!", "GIG - Garten ist geil!" und "GIG - Geschaukelt ist geil!". Doch Redo war nicht der einzige Containerbewohner, der bei "TV Total" für Spott herhalten musste. Auch der ehemalige Profiboxer Axel Schulz (57) bekam sein Fett weg. "Halten Sie sich fest, ich hab' tatsächlich einen Promi gekannt", kündigte Sebastian den früheren Schwergewichtler mit einem Augenzwinkern an. Anschließend bezeichnete er Axel als den Sportler, "der fast immer Weltmeister geworden ist". Damit spielte der Komiker darauf an, dass es dem ehemaligen Boxer während seiner Karriere nie gelungen war, einen Weltmeistertitel zu gewinnen.

Auch abseits von "Promi Big Brother" fand Sebastian wieder reichlich Anlass zum Lästern. Einmal mehr geriet der ZDF-Fernsehgarten mit Moderatorin Andrea Kiewel (61) ins Visier des Entertainers. In einem gezeigten Ausschnitt versuchte die Moderatorin gemeinsam mit einem Gast, die berühmte Szene aus dem Film Titanic nachzustellen. Dafür legte sie die Arme ihres Gegenübers um ihre Taille. Für Sebastian war das offenbar schon wieder zu viel Körperkontakt. "Meine Damen und Herren, das ist eindeutig gefummelt! Das geht zu weit!", kommentierte er die Szene scherzhaft. Daraufhin setzte der Moderator seinen sogenannten "Grabbel-Fummel-Kalender" zurück auf null. Diesen hatte er eigens eingeführt, um die körperliche Nähe zwischen Andrea und ihren Gästen humorvoll zu kommentieren. Zum Abschluss legte Pufpaff noch einen weiteren Seitenhieb nach: "Kiwi und fummeln, das ist ein bisschen wie Galeria Kaufhof und Insolvenz - das gehört einfach zusammen."

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Collage: Imago, Joyn / Marc Rehbeck Collage: Sebastian Pufpaff und Redo

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Joyn René Dost, auch bekannt als Redo, bei "Promi Big Brother"

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ProSieben / Willi Weber Sebastian Pufpaff, "TV total"-Moderator