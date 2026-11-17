Russell Brand (51) und seine Ehefrau Laura Gallacher (39) haben drei gemeinsame Kinder. Ihre älteste Tochter Mabel kam im November 2016 zur Welt und machte den Schauspieler erstmals zum Vater. Zu diesem Zeitpunkt waren der Schauspieler und die Autorin noch nicht verheiratet. Das Paar gab sich erst einige Monate später, im August 2017, das Jawort. Im Juli 2018 durfte sich die Familie dann erneut über Zuwachs freuen: Tochter Peggy wurde geboren und machte Mabel zur großen Schwester. Über die beiden Mädchen haben ihre Eltern im Laufe der Jahre einige persönliche Details preisgegeben. Bei ihrem jüngsten Nachwuchs halten sie sich hingegen deutlich bedeckter. Das dritte Kind des Schauspielers und der Autorin wurde 2023 geboren. Anders als bei ihren beiden Töchtern haben Russell und Laura bis heute den Namen ihres jüngsten Kindes nicht öffentlich gemacht. Auch über weitere Einzelheiten zur Geburt ist nichts bekannt. Aus welchem Grund sie diese Details für sich behalten, hat das Paar bislang ebenfalls nicht erklärt.

Die dritte Schwangerschaft wurde öffentlich bekannt, als Podcastmoderator Steven Bartlett den werdenden Vater in einer Folge von "The Diary of a CEO" auf den erneuten Familienzuwachs ansprach. Im Gespräch verriet Russell auch, wie sehr ihn seine Rolle als Papa verändert habe. "Sie hat mich gelehrt, dass es auf dieser Welt viel Wichtigeres gibt als mich. Sie hat mich gelehrt, dass Liebe echt ist. Vater zu werden, lehrt dich alles. Darin stecken alle Lektionen", erklärte der Comedian im Podcast. Bereits 2019 hatte Russell allerdings offen eingeräumt, dass Laura den größten Teil der Kinderbetreuung übernehme. Er selbst sei zwar engagiert und mit viel Hingabe bei der Sache. Trotzdem überrasche ihn der Alltag mit Kindern immer wieder. Besonders die Anstrengung und die Erschöpfung, die damit verbunden seien, habe er zuvor unterschätzt.

Schon nach Mabels Geburt hatte Russell in einem Gespräch mit ITV News vom Vatersein geschwärmt und es als "das Schönste überhaupt" bezeichnet. Gegenüber Us Weekly sprach er außerdem über eine starke Form von Liebe, die er zuvor nicht gekannt habe. Mit ihr sei auch ein ausgeprägter Beschützerinstinkt entstanden. 2017 gewährte der Brite zudem einen Einblick in den Charakter seiner Ältesten: Mabel sei sehr aktiv, durchsetzungsstark und charmant. Außerdem gehe sie offen auf andere Menschen zu. Die Erfahrung mit ihr habe seine Sicht auf die eigenen Prioritäten verändert. Seine persönlichen Wünsche und Bedürfnisse stünden seitdem nicht mehr an erster Stelle. Bei Russell und Laura kam das Familienglück übrigens vor dem Eheglück: Zuerst wurden sie Eltern, im August 2017 folgte dann die Hochzeit. Ein knappes Jahr nach der Hochzeit folgte mit Peggy das zweite Kind. Mit der Geburt ihres dritten Kindes im Jahr 2023 wuchs die Familie schließlich auf fünf Personen an.

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Getty Images Russell Brand, Comedian

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Imago Russell Brand ist mit seiner Frau Laura Gallacher und Tochter Mabel Brand am Flughafen LAX in Los Angeles unterwegs

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