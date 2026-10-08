Wladimir Klitschko darf Haydens Nachlass vorerst verwalten

Rund zwei Monate nach dem Tod von Hayden Panettiere (†36) musste ihre Tochter Kaya Klitschko vor Gericht erscheinen. Die Elfjährige wurde am Donnerstag per Videoschalte zu einer Anhörung im Verfahren um den Nachlass ihrer verstorbenen Mutter zugeschaltet. Wie People berichtet, befand sich das Mädchen dabei bei ihrem Vater Wladimir Klitschko (50), der selbst nicht im Bild zu sehen war. Gegenüber dem Richter bestätigte Kaya lediglich kurz ihre Identität und dass sie den Termin gemeinsam mit ihrem Vater verfolgte. Anschließend übertrug das Gericht dem ehemaligen Boxer vorläufig die Verwaltung des Nachlasses der Schauspielerin, die am 16. August 2026 gestorben war. Kaya ist die alleinige Erbin, da ihre Mutter kein Testament hinterlassen hatte. Die Anhörung dauerte nur wenige Minuten und war der erste öffentliche Auftritt des Mädchens seit dem Tod ihrer Mutter.

Während des kurzen Gerichtstermins soll Kaya ein weißes T-Shirt getragen und ihre Haare zurückgebunden haben. Laut dem Portal wirkte sie im Gespräch mit dem Richter gefasst. Wladimirs Anwalt brachte bei der Anhörung außerdem einen weiteren Antrag vor: Der Unternehmer möchte zusätzliche Befugnisse erhalten, um Ermittlungsbehörden einschalten und Gegenstände zurückholen lassen zu können, die mutmaßlich von einer Person außerhalb der Familie unrechtmäßig an sich genommen wurden. Nach Wladimirs Angaben könnte darunter auch Schmuck von Hayden sein, der möglicherweise verschwunden und in einem Pfandhaus versetzt worden sei. Den Antrag auf eine vorläufige Verwaltung des Nachlasses hatte er bereits im September gestellt. Damals wurde zur Begründung angeführt, dass schnelles Handeln notwendig sei, um einen Verlust, eine Beschädigung oder eine anderweitige Verwertung von Nachlassgegenständen zu verhindern. Die nächste Anhörung ist für Dezember angesetzt. An dieser muss Kaya laut der Entscheidung des Richters nicht erneut teilnehmen.

Hayden und Wladimir waren 2009 ein Paar geworden und zählten lange zu den bekannten Promipaaren. Im Dezember 2014 kam ihre gemeinsame Tochter Kaya zur Welt. Vier Jahre später trennten sich die Schauspielerin und der Sportler endgültig. Anschließend erhielt Klitschko das alleinige Sorgerecht für seine Tochter, die seitdem bei ihm aufwuchs. Hayden, die vor allem durch ihre Rollen in "Heroes" und "Nashville" bekannt wurde, starb am 16. August 2026 im US-Bundesstaat South Carolina im Alter von 36 Jahren. Laut TMZ soll eine Drogenüberdosis zu ihrem Tod geführt haben. Die Schauspielerin hatte zuvor wiederholt öffentlich über ihre Suchtprobleme und Aufenthalte in Therapieeinrichtungen gesprochen. Ihr Tod ereignete sich nur wenige Tage vor ihrem 37. Geburtstag.

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Getty Images Wladimir Klitschko und Hayden Panettiere, Juni 2014

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Getty Images Wladimir Klitschko bei "Ein Herz für Kinder" 2025 in Berlin

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