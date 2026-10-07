Wladimir Klitschko will Haydens Steuerschulden vorstrecken

Wladimir Klitschko (50) will offenbar in Vorleistung gehen, um den Nachlass seiner verstorbenen Ex-Partnerin Hayden Panettiere (†36) zu entlasten. Wie TMZ unter Berufung auf aktuelle Gerichtsunterlagen berichtet, stehen für Haydens Steuererklärungen aus dem Jahr 2025 noch Zahlungen an den US-Bund und an einzelne Bundesstaaten aus. So sollen demnach rund 30.000 Dollar bis zum 15. Oktober fällig sein. Der ehemalige Boxprofi will den Betrag zunächst aus eigener Tasche begleichen. Der Grund: Werden die Steuern nicht rechtzeitig gezahlt, drohen Zinsen und Strafgebühren, die den Nachlass der Schauspielerin zusätzlich gefährden würden. Mit der Vorzahlung schützt Wladimir somit das Erbe der gemeinsamen Tochter Kaya. Die Elfjährige ist die alleinige Begünstigte des Nachlasses ihrer Mutter. Das vorgestreckte Geld ist jedoch keine Spende seitens des Sportlers: Sobald der Nachlass offiziell eingerichtet ist, möchte er sich den Betrag daraus erstatten lassen.

Die offene Steuerzahlung führt Wladimir in den Unterlagen auch als weiteres Argument dafür an, ihn zum Vormund für Kayas Erbe zu ernennen. Denn nur so könnte er seine Tochter bei der Regelung des Nachlasses offiziell vertreten. Des Weiteren soll er noch eine andere Befürchtung haben: Er sorgt sich darüber, dass Haydens Eigentum entwendet oder ohne jede Berechtigung verkauft werden könnte. Nach seinen Angaben soll eine Person, die nicht mit der Schauspielerin verwandt ist, bereits Schmuck von Hayden verpfändet haben. Da er bislang nicht offiziell als Vertreter seiner Tochter eingesetzt ist, ist es für ihn schwieriger, die Behörden zum Handeln zu bewegen. Der mutmaßliche Verkauf und die betroffenen Gegenstände wurden deshalb bisher nicht untersucht.

Schon nach Haydens Tod hatte Wladimir bei einem Gericht in Los Angeles die vorläufige Vormundschaft für das Vermögen der gemeinsamen Tochter beantragt. Damit will er Kayas Ansprüche während der kalifornischen Nachlassabwicklung wahrnehmen. Seine Tochter lebt derzeit bei ihm in der Ukraine. Als alleinige Begünstigte soll sie sämtliche Vermögenswerte erhalten, die ihr aus dem Nachlass ihrer Mutter zustehen. Wladimirs aktueller Plan zielt darauf ab, den geerbten Besitz entgegenzunehmen, ihn zu verwalten und vor weiteren finanziellen Verlusten zu bewahren. Seine Ex-Partnerin war am 16. August dieses Jahres im Alter von gerade mal 36 Jahren gestorben. Die Schauspielerin, die unter anderem als Sängerin bekannt wurde, und der ehemalige Boxweltmeister waren jahrelang ein Paar und hatten 2014 gemeinsam ihre Tochter Kaya bekommen.

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Getty Images Wladimir Klitschko im September 2024

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Getty Images Wladimir Klitschko und Hayden Panettiere, Juni 2014

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Instagram / klitschko Hayden Panettiere und Wladimir Klitschko posieren mit ihrer Tochter