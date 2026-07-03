Kyle Richards wird Oma: Tochter Farrah (37) ist schwanger

Babyglück bei Farrah Aldjufrie (37)! Die Tochter von Realitystar Kyle Richards (57) erwartet ihr erstes Kind. Die Immobilienmaklerin verkündete die freudige Nachricht auf Instagram – mit Fotos ihres wachsenden Bauches, Ultraschallbildern und sogar einem Schnappschuss mit ihrer Katze. "Mein aufregendster Launch bisher. Coming soon, Ende November 2026", schrieb sie dazu. Für Kyle wird der Nachwuchs ganz besonders sein: Es wird ihr erstes Enkelkind.

In den Kommentaren überschlugen sich die Glückwünsche. Kyle selbst meldete sich emotional zu Wort und schrieb unter den Post: "Ich kann dieses neue Kapitel kaum erwarten! Ich liebe dich so sehr, Fairy!" Auch Mauricio Umansky (56), der Noch-Ehemann von Kyle, gratulierte herzlich, obwohl er nicht Farrahs leiblicher Vater ist: "Du bist wunderschön und ich bin so glücklich für uns alle, und dieses Baby wird so geliebt werden. Ich kann es kaum erwarten, woho." Farrahs jüngere Schwestern Alexia, Sophia und Portia sowie ihre Cousine Nicky Hilton (42) hinterließen ebenfalls begeisterte Glückwünsche.

Farrah ist aus Kyles erster Ehe mit Guraish Aldjufrie. Beruflich ist sie als Maklerin bei The Agency tätig, dem Immobilienunternehmen von Mauricio, das durch die Netflix-Serie "Buying Beverly Hills" bekannt wurde. In der Show war sie gemeinsam mit Mauricio und ihrer Schwester Alexia zu sehen. Ihre Leidenschaft für Immobilien entdeckte Farrah schon früh. "Ich war schon als kleines Kind an Immobilien interessiert. Ich bin mit meiner Mutter und Mauricio zu Open Houses gefahren, als ich sechs, sieben, acht Jahre alt war", erzählte sie einst in einem Interview mit The Daily Dish.

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Instagram / farrahbritt Farrah Aldjufrie, Juni 2026

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Imago Kyle Richards und Mauricio Umansky bei der Paramount Network Launch Party in Los Angeles, 18. Januar 2018

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Instagram / farrahbritt Farrah Aldjufrie, Immobilienmaklerin

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