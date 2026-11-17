Mckenna Grace (20) sorgte bei der Premiere von "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" für einen echten Hingucker. Am Montagabend erschien die Schauspielerin zur New Yorker Vorführung in der Alice Tully Hall in einem außergewöhnlichen Kleid mit weit ausgestellten Flügeln. Ihr Look erinnerte sofort an einen der berühmtesten Momente der Filmreihe: Katniss Everdeens Verwandlung in "The Hunger Games: Catching Fire". Für Mckenna ist es nicht der erste modische Verweis auf das "Hunger Games"-Universum. Bereits während der Pressetour zum neuen Film griff sie mehrfach ikonische Outfits aus der Saga auf. Mit ihrem geflügelten Kleid führte sie diese Hommage nun fort. Bei der Premiere war sie außerdem in prominenter Gesellschaft: Zahlreiche weitere Darsteller aus dem "Hunger Games"-Universum sowie andere bekannte Gäste waren gekommen, um das Prequel gemeinsam zu feiern.

Das Vorbild für Mckennas Outfit ist Katniss Everdeens berühmter Auftritt beim Interview in "The Hunger Games: Catching Fire". Dort trägt sie zunächst ein weißes Brautkleid, das sich vor den Augen des Publikums verwandelt. Als Katniss sich dreht, brennt die Robe ab und gibt ein schwarzes Kleid mit gefiederten Flügeln frei, das den Mockingjay symbolisiert. Jennifer Lawrence (36), die Katniss in der Filmreihe verkörperte, sorgte mit diesem Kostüm für einen der bekanntesten Mode-Momente der Saga. Für die Premiere des neuen Prequels griff Mckenna die ikonische Szene nun auf und interpretierte sie auf ihre eigene Weise. Auf dem roten Teppich in New York versammelten sich außerdem zahlreiche weitere bekannte Gesichter. Unter den Gästen waren unter anderem Joseph Zada (21), Elle Fanning (28), Maya Hawke (28) und Rachel Zegler (25). Auch Kieran Culkin (44), Glenn Close (79), Jesse Plemons (38), Amandla Stenberg (28) und Elizabeth Banks (52) ließen sich die Premiere nicht entgehen. Lange müssen die Fans nicht mehr warten: "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" kommt am 20. November in die Kinos.

In dem neuen Film übernimmt Mckenna die Rolle von Maysilee Donner, einer Tributin aus Distrikt 12. Während der 50. Hungerspiele verbündet sie sich überraschend mit dem erst 16-jährigen Haymitch Abernathy, der von Joseph Zada gespielt wird. Gemeinsam schließen sie sich einer Gruppe von Tributen an, die sich gegen die Kontrolle des Kapitols auflehnt. Darüber hinaus verfolgt Haymitch einen eigenen Plan: Er will die Spiele von innen heraus sabotieren und damit den Widerstand gegen Präsident Snow vorantreiben. Seine Aktionen setzen Entwicklungen in Gang, die Panem nachhaltig verändern werden. Mit ihren Outfits während der Pressetour, die an Katniss und deren Darstellerin Jennifer Lawrence erinnern, schlägt Mckenna eine modische Brücke zwischen ihrer eigenen Filmfigur und den bekannten Charakteren der bisherigen Saga.

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Getty Images Mckenna Grace bei der Premiere von "The Hunger Games: Sunrise On The Reaping" in New York

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Getty Images Mckenna Grace bei der Premiere von "The Hunger Games: Sunrise On The Reaping" in New York

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