Jeffrey Epstein hätte wohl schon 2005 gestoppt werden können

Jeffrey Epstein (†66) hätte womöglich schon vor über 20 Jahren aufgehalten werden können. Zu diesem Ergebnis kommt der Abschlussbericht eines vom US-Kongress eingesetzten Untersuchungsausschusses, den die BBC nun aufgriff. Demnach wandte sich bereits im Jahr 2005 die Familie eines minderjährigen Mädchens an die Polizei. Sie gab an, der Unternehmer habe das Kind in seinem Haus in Palm Beach im US-Bundesstaat Florida sexuell missbraucht. Im Zuge der Ermittlungen stießen die Beamten auf weitere Betroffene und sammelten Beweise gegen den Unternehmer. Trotzdem gingen die zuständigen US-Behörden den frühen Hinweisen offenbar nicht mit der nötigen Konsequenz nach. Laut dem Bericht führten mehrere Fehler und Versäumnisse dazu, dass es nicht zu einem umfangreichen Verfahren auf Bundesebene kam. Eine entscheidende Rolle spielte demnach zudem eine juristische Vereinbarung in Florida. Sie sorgte dafür, dass es damals nicht zu einem umfangreichen Verfahren auf Bundesebene kam und die Vorwürfe nur in deutlich begrenzterem Rahmen verfolgt wurden.

Jeffreys Anwälte hatten mit einem juristischen Manöver erreicht, dass sich ihr Mandant nur wegen weniger schwerwiegender Vorwürfe auf Ebene des Bundesstaates schuldig bekennen musste. Ein wesentlich größeres Bundesverfahren blieb ihm dadurch erspart. Doch nicht nur in Florida lief offenbar einiges schief: Wie aus dem Kongressbericht hervorgeht, reagierten auch Behörden in anderen US-Bundesstaaten mehrfach nicht auf gut belegte Anschuldigungen gegen ihn. Das Fazit fällt deutlich aus: "Einige der Fehler sind auf das schlechte Urteilsvermögen der Staatsanwälte zurückzuführen, während andere offenbar auf Jeffrey Epsteins umfassenden und weitreichenden Einfluss zurückzuführen sind", heißt es laut BBC in dem Bericht. Jeffrey soll über Jahre hinweg gemeinsam mit seiner langjährigen Vertrauten Ghislaine Maxwell (64) junge Frauen sexuell missbraucht und Menschenhandel betrieben haben. Im Jahr 2019 wurde er schließlich wegen Menschenhandels mit Minderjährigen zum Zweck der sexuellen Ausbeutung festgenommen. Im August desselben Jahres starb er im Gefängnis.

Wie früh Bundesbehörden von den schweren Vorwürfen gegen Jeffrey erfahren haben könnten, deutete sich bereits in zuvor entsiegelten US-Gerichtsunterlagen an. Laut einem Bericht von OK! soll Playboy-Gründer Hugh Hefner (†91) schon 2005 mehrfach beim FBI angerufen haben. Hintergrund war demnach das frühere Playmate Audra Christiansen. Sie soll berichtet haben, von Jeffrey und Menschen aus dessen Umfeld sexuell missbraucht und im Zusammenhang mit Menschenhandel misshandelt worden zu sein. Da der Hugh bekannt war und eine einflussreiche gesellschaftliche Stellung hatte, soll Audra ihn gebeten haben, die Vorwürfe in ihrem Namen weiterzugeben. Obwohl der Playboy-Gründer daraufhin mutmaßlich mehrfach Kontakt zum FBI aufnahm, soll die Behörde lange nicht auf Audra zugegangen sein. Dem Bericht zufolge wurde sie erst im Oktober 2020 von den Ermittlern kontaktiert. Bis dahin waren seit den ersten Hinweisen rund 15 Jahre vergangen.

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Imago Jeffrey Epstein auf einer von der US-Justiz veröffentlichten Aufnahme

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ActionPress Jeffrey Epstein auf einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto

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