Melania Trump schweigt zu Ghislaines angeblicher "VIP-Haft"

Beim gemeinsamen Auftritt mit den Ex-Geiseln Keith und Aviva Siegel im Blauen Salon des Weißen Hauses geriet Melania Trump (55) in eine heikle Situation. Ein Reporter sprach die angebliche Sonderbehandlung von Ghislaine Maxwell (64) im Gefängnis an und verwies auf Forderungen von Überlebenden des Jeffrey Epstein (†66)-Skandals, Ghislaine in eine Hochsicherheitsanstalt zu verlegen. Die Frage fiel am Mittwoch, den 4. Februar, mitten in die Runde mit dem Ehepaar, das aus dem Hamas-Geiselstatus zurückgekehrt war. Melania, flankiert von den beiden, wich aus und sagte: "Wir sind hier, um die Freilassung und das Leben dieser zwei unglaublichen Menschen zu feiern, also lasst uns das würdigen." Damit blieb die inhaltliche Antwort aus – und die Spannung im Raum stieg.

Hintergrund der Nachfrage: Laut einem Hinweisgeber, auf den sich Abgeordnete der Demokraten im Justizausschuss berufen, soll Ghislaine im Federal Prison Camp in Bryan, Texas, bevorzugt werden – von nach Wunsch zubereiteten Mahlzeiten bis hin zu Besuchsbereichen mit Snacks und einem angeblich für sie bereitgestellten Welpen zum Spielen. Ghislaine wurde 2021 wegen Sexhandels verurteilt und verbüßt eine 20-jährige Haftstrafe. Zuvor hatten NBC News und CBS News berichtet, Ghislaine habe eine Begnadigung durch Donald Trump (79) angestrebt. Während des Pressetermins mit den Siegels wurde Melania zudem gefragt, ob es angemessen sei, in einem offiziellen Rahmen ihre neue Dokumentation "Melania" zu erwähnen. "Das ist keine Promotion", entgegnete sie. Sie betonte, die Begegnung diene allein dazu, die Freilassung von Aviva und Keith zu würdigen und deren Dank aufzunehmen.

Abseits der politischen Schlaglichter zeigte der Termin auch persönliche Töne. Melania erinnerte daran, wie sie nach Avivas Freilassung ein Treffen in New York arrangierte: "Es war ein emotionales Treffen, und es ist in meinem Film zu sehen", sagte die frühere Unternehmerin. Keith und Aviva, die in der Runde dicht an Melanias Seite saßen, sprachen von Umarmungen und Dankbarkeit – Momente, die die Gastgeberin sichtlich hervorheben wollte. Der Film "Melania" läuft inzwischen im Kino, die Szene mit dem Paar ist laut der einstigen First Lady Teil der Erzählung über Begegnungen, die ihr nahegehen. Persönliche Gesten, gemeinsames Erinnern, kurze Blicke – all das prägte den Auftritt, während die unbeantwortete Frage zu Ghislaine als Nebenton im Raum blieb.

Collage: Getty Images, ActionPress/MediaPunch Collage: Melania Trump und Ghislaine Maxwell

ActionPress Ghislaine Maxwell, Unternehmerin

Getty Images Melania Trump im Januar 2025 in North Carolina