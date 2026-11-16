Jane Fonda (88) geht beim Erbe ihres Ex-Mannes Ted Turner (†87) offenbar leer aus. Der CNN-Gründer, der im Mai dieses Jahres gestorben ist, hat die Schauspielerin in der letzten Version seines Testaments aus dem Jahr 2025 nicht berücksichtigt. Das geht aus Nachlassdokumenten hervor, die TMZ vorliegen. Darin wird Jane nicht als Begünstigte genannt. Und das, obwohl sie auch nach der Scheidung in der Öffentlichkeit immer wieder liebevoll über den Unternehmer gesprochen hatte. Stattdessen sind ausschließlich Teds fünf Kinder als Erben seines Vermögens aufgeführt: Laura (Laura Turner Seydel), Teddy (Robert Edward Turner IV), Rhett (Rhett Turner), Beau (Reed Beauregard Turner) and Jennie (Jennie Turner Garlington). Wie groß das zu verteilende Vermögen des Medienunternehmers ist und welche einzelnen Werte dazugehören, geht aus den bekannten Angaben nicht hervor. Klar ist laut den Unterlagen jedoch, dass Ted die Verantwortung für sein Erbe vollständig in die Hände seiner Kinder legen wollte.

Den Unterlagen zufolge hat sich Ted über viele Jahre hinweg intensiv mit seinem Erbe beschäftigt. Seine Treuhandregelung setzte er erstmals im Jahr 2003 auf. Danach überarbeitete er sie zahlreiche Male, etwa 2005, 2006 und 2007. Ab 2009 nahm er dann regelmäßig Änderungen vor; die letzte erfolgte im Jahr 2025. In dem Dokument gibt der Medienunternehmer seinen Erben auch klare Aufgaben mit auf den Weg. So sollen sie sich darum kümmern, offene Schulden zu begleichen und seine geschäftlichen Angelegenheiten abzuwickeln. Falls es dafür erforderlich ist, dürfen sie dem Bericht zufolge auch Werte aus dem Nachlass verkaufen. Mit Blick auf die vorhandenen Geldanlagen zeigte Ted sich in dem Dokument zuversichtlich. "Ich habe Vertrauen in die Investitionen, die sich zum Zeitpunkt meines Todes in meinem Nachlass befinden werden", heißt es laut TMZ in seiner Verfügung.

Ted war im Laufe seines Lebens gleich dreimal verheiratet. Seine erste Ehe mit Judy Nye ging 1964 in die Brüche, von seiner zweiten Frau Jane Turner trennte er sich 1988. Kurz darauf fand er sein Liebesglück mit Jane Fonda, doch auch diese Ehe hielt nicht für immer: 2001 wurden der Unternehmer und die Schauspielerin geschieden. Trotz der Trennung beschrieb Jane ihre Verbindung zu Ted auch viele Jahre später noch in positiven Worten. Am 6. Mai 2026 starb der CNN-Gründer im Alter von 87 Jahren. Nach seinem Tod verabschiedete sich die Oscarpreisträgerin öffentlich und mit emotionalen Worten von ihrem Ex-Mann. Dass Jane in der jüngsten Fassung des Testaments dennoch nicht unter den Begünstigten auftaucht, steht damit im Kontrast zu ihrer bis zuletzt liebevollen Haltung gegenüber Ted.

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Getty Images Jane Fonda, März 2025

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Getty Images Ted Turner und Jane Fonda bei Gcapp "Eight Decades of Jane" im The Whitley in Atlanta, 9. Dezember 2017

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