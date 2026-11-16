Danielle Fishel (45) hätte der Kultserie "Das Leben und ich" beinahe den Rücken gekehrt. Vor dem Start der zweiten Staffel der Sitcom, die im Original "Boy Meets World" heißt, war die Schauspielerin kurz davor auszusteigen. Der Grund war ihre Gage. Das schildert sie jetzt in ihren Memoiren "Book Meets World: The Definitive Inside Story of the Hit Sitcom Boy Meets World", die sie mit ihren einstigen Serienkollegen Rider Strong (46) und Will Friedle verfasst hat. Bei den damaligen Vertragsverhandlungen war ihr Auftritt als Topanga Lawrence demnach zunächst nur für 13 der insgesamt 23 Episoden fest zugesichert. Anfangs durfte Danielle nebenbei für andere Projekte vorsprechen. Dann bekam sie jedoch zu hören, dass das keinen guten Eindruck machen würde. Ihr Vater riet der damals noch jugendlichen Darstellerin deshalb zu einem riskanten Schritt: Sie sollte drohen, nicht mehr am Set zu erscheinen, falls man sie nicht fair behandle und angemessen bezahle. Für Danielle bedeutete die Situation eine enorme Belastung, da sie ernsthaft befürchtete, ihren Arbeitsplatz zu verlieren.

Laut dem Buch zog sich das Tauziehen um ihr Gehalt bis kurz vor Drehbeginn hin. In ihren Memoiren erinnert sich Danielle an ihre Verzweiflung: "Ich schluchzte: 'Ich muss gehen. Ihr werdet dafür sorgen, dass ich diesen Job verliere.'" Ihre Familie ließ jedoch nicht locker und erklärte ihr die Strategie dahinter: "Sie würden sagen: 'Das solltest du bekommen. An diesem Punkt stehen wir. Und du bekommst es nur, wenn sie wissen, dass du ernsthaft nicht zurückkommst, sofern du nicht fair behandelt wirst.'" Während der gesamten Verhandlungen begleitete die Schauspielerin die Sorge um ihre Rolle. "Ich war sehr nervös, dass ich meinen Job verlieren würde", gibt sie offen zu. Letztlich ging Danielles Verhandlungstaktik auf – nicht zuletzt dank der Unterstützung ihres Co-Stars Ben Savage (46), der entscheidend zur Einigung beitrug. Bis zur dritten Staffel konnte sie ihr Gehalt schließlich auf rund 13.500 Euro pro Folge verdoppeln.

Danielle und Ben standen von 1993 bis 2000 gemeinsam vor der Kamera. Sie spielten das Serienpaar Topanga Lawrence und Cory Matthews, das sich von Kindheitsfreunden zu Eheleuten entwickelte. Von 2014 bis 2017 schlüpften die beiden im Spin-off "Das Leben und Riley" (Originaltitel: "Girl Meets World") erneut in ihre Rollen. Heute ist das Verhältnis der einstigen Serienpartner allerdings distanziert. "Ben und ich mögen momentan entfremdet sein, und wir mögen unsere Beschwerden übereinander haben, aber ich werde Ben immer lieben und das Beste für ihn wollen", sagte Danielle 2023 gegenüber Variety. Ben beteiligte sich weder am Rückblick-Podcast "Pod Meets World" noch an der Dokumentation oder dem neuen Buch. In der im Juni erschienenen Dokumentation berichtete Rider, Ben habe sich vollständig von seinen ehemaligen Kollegen distanziert. So sei er ihnen auf Instagram entfolgt und habe zudem ihre Telefonnummern gesperrt. Danielle und Will betonten später gegenüber Us Weekly, dass sie Ben ihre Gefühle gern persönlich mitteilen möchten. Der Schauspieler selbst hat sich bislang nicht öffentlich zu dem Zerwürfnis geäußert.

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Getty Images Danielle Fishel bei der "Wizards Beyond Waverly Place"-Premiere im Oktober 2024

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Getty Images Danielle Fishel, Schauspielerin

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