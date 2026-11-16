Dustin Hoffman (89) hielt sich selbst für die falsche Wahl, als er 1967 die Rolle des Benjamin Braddock in "Die Reifeprüfung" übernahm. Der Schauspieler blickte jetzt in der US-Sendung "Today with Jenna & Sheinelle" auf den Kultfilm von 1967 zurück. Anlass für das Gespräch war seine neue Autobiografie "Look at Me", die er gemeinsam mit Ariel Levy verfasst hat. Für seine Zweifel gab es einen konkreten Grund: Autor Charles Webb hatte Benjamin als etwa 1,88 Meter großen Studenten erdacht, der an der Uni glänzte und als Leichtathlet erfolgreich war. Mit diesem Bild konnte sich Dustin nach eigener Einschätzung kaum messen. "Aus irgendeinem bizarren Grund besetzte mich Mike Nichols, der Regisseur, in dem Film", erinnert er sich. Nach Drehschluss soll jemand zu dem Filmemacher gesagt haben: "Wir haben hier einen brillanten Film. Es ist schade, dass du die Hauptrolle falsch besetzt hast." Mike sei daraufhin ziemlich geknickt gewesen. Trotz starker Inszenierung und eindrucksvoller Bilder habe er um die Wirkung des Streifens gebangt.

Was Dustin damals als Schwäche empfand, passte jedoch genau zu einem Umbruch in der Traumfabrik. In Hollywood setzte man nicht mehr nur auf klassisch attraktive Hauptdarsteller. Gefragt waren immer häufiger Gesichter, die glaubwürdig und alltäglich wirkten. In der Show beschrieb der Hollywoodstar diese Entwicklung so: "Zum ersten Mal wollten sie keine schönen Menschen auf der Leinwand." Und weiter: "Sie wollten echt aussehende Menschen, Menschen mit Fehlern." Genau das machte Benjamin für das Publikum greifbar: Die Zuschauer konnten sich in dem jungen Mann wiedererkennen, statt einem glattgebügelten Filmhelden beim Heldsein zuzusehen. Und die angebliche Fehlbesetzung? Die entpuppte sich am Ende als Volltreffer. "Die Reifeprüfung" ging mit sieben Oscarnominierungen ins Rennen, darunter eine für Dustin als besten Hauptdarsteller. Mike durfte sich sogar über die begehrte Trophäe für die beste Regie freuen. Für Dustin bedeutete der Film den großen Durchbruch in Hollywood.

Der spätere Durchbruch hatte für Dustin aber auch eine schmerzhafte Seite. Für eine Szene musste ihn seine Kollegin Katharine Ross 27-mal ohrfeigen. Mike verlangte dabei von Durchgang zu Durchgang immer kräftigere Schläge. Mehrfach traf die Hand der Schauspielerin dabei Dustins Ohr. Was das anrichtete, merkte er am folgenden Tag bei einer Unterwasseraufnahme. Durch die Schläge und den Wasserdruck riss sein Trommelfell, und aus seinem Ohr lief Blut. Trotz des Erfolgs, der sein Leben komplett veränderte, blieben die Dreharbeiten für Dustin deshalb eine äußerst belastende Erfahrung. Abseits der Leinwand hat der Schauspieler eine klare Antwort darauf, worauf er am meisten stolz ist: seine Familie und seine Kinder. "Ja, weil es das Realste ist", begründete er in der Sendung. Seine Familie gebe ihm etwas Wirkliches, an dem er sich festhalten könne.

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Getty Images Dustin Hoffman bei der New Yorker Premiere von "Tuner" am 20. Mai 2026

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Imago Benjamin (Dustin Hoffmann) flieht mit Elaine (Katharine Ross) im Brautkleid in "Die Reifeprüfung" (1967)

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