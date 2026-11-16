Stanley Kubrick (†70) war für skurrile und kontroverse Werke bekannt. Umso interessanter ist, für welchen Film der Regisseur etwas übrig hatte: das familienfreundliche Fantasymusical "Mary Poppins". Wie der Filmemacher in einem Interview mit dem New Yorker Kulturmagazin The East Village Eye offenbarte, hat er den Disneyhit gleich dreimal gesehen. "Ich habe "Mary Poppins" dreimal gesehen, weil ich Kinder habe. Und ich mag Julie Andrews so sehr, dass ich mir den Film dreimal sehr gerne angesehen habe. Ich fand ihn bezaubernd. Selber drehen würde ich ihn allerdings nicht", verriet er in dem Gespräch. Das von Robert Stevenson inszenierte Werk kombinierte Realfilm mit Zeichentrick, Gesang und Tanz. Nach seinem Kinostart 1964 entwickelte sich der Film sogar zum erfolgreichsten Film des Jahres. Allein in Deutschland lockte er mehr als vier Millionen Menschen ins Kino.

"Mary Poppins" bildete jedoch für Stanley die Ausnahme. Anderen Kinderfilmen aus dem Hause Disney stand er nämlich deutlich kritischer gegenüber. Besonders verstörende und brutale Momente in den Zeichentrickproduktionen waren dem Regisseur ein Dorn im Auge. "Kinderfilme sind ein Bereich, den man nicht einfach den Disney-Studios überlassen sollte, denn ich finde nicht, dass sie besonders gute Kinderfilme machen", stellte er im Interview klar. Als Beispiel führte er den Klassiker "Bambi" an, in dem die Mutter des kleinen Rehkitzes ums Leben kommt. "Wenn Bambis Mutter stirbt, muss das für ein fünfjähriges Kind eines der traumatischsten Erlebnisse überhaupt sein." Aus diesem Grund sprach sich der Regisseur für verbindliche Altersfreigaben aus. "Ich sehe nicht, wie das die Freiheit des künstlerischen Ausdrucks einschränken sollte. Wenn Filme übermäßig gewalttätig oder schockierend sind, sollten Kinder unter 12 Jahren sie nicht sehen dürfen. Ich halte das für eine sehr sinnvolle Form der Zensur", erklärte er.

Hinter diesen Aussagen stand auch Stanleys persönliche Sicht als Vater. Zwar zeigte er selbst in Filmen wie "Uhrwerk Orange" schonungslose und stark stilisierte Gewalt. Kinder wollte er jedoch vor Inhalten schützen, die nicht für ihr Alter geeignet sind. Stanley kam 1928 in New York zur Welt und starb 1999. In 46 Jahren drehte er gerade einmal 13 Spielfilme. Viele davon gelten als Klassiker, darunter "2001: Odyssee im Weltraum", "Barry Lyndon" und "Shining". Wie viel Mühe Stanley in seine Arbeit steckte, sieht man auch an seinen Ansprüchen an seine Darsteller. Ein Beispiel dafür ist auch Tom Cruise (64). In einem früheren Interview mit der Los Angeles Times blickte der Schauspieler auf die fordernde Zusammenarbeit bei "Eyes Wide Shut" zurück.

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STF/AFP/Getty Images Stanley Kubrick, Regisseur

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Imago Dick Van Dyke, Karen Dotrice, Matthew Garber und Julie Andrews in einer Szene aus "Mary Poppins" (1964)

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