Bei Bauer sucht Frau hätte die Hofwoche von Landwirt Chris beinahe eine Kandidatin weniger gehabt. Die Situation auf dem Hof wurde Melissa bereits am Vorabend zu viel, sodass sie ernsthaft erwog, ihre Sachen zu packen und die Heimreise anzutreten. Doch wie die aktuelle Folge zeigt, entwickelte sich die Geschichte anschließend ganz anders als erwartet: Chris lud die Hofdame zu einem Einzeldate ein, um sie ohne die anderen Frauen besser kennenzulernen. Dabei führte er sie zunächst zu seinen Hühnern, die Melissa sofort für sich einnahmen. Anschließend machten es sich die beiden im Gras gemütlich und vertieften sich in ein intensives Gespräch. Zum ersten Mal kamen sie sich auch körperlich näher: Melissa kuschelte sich an den Landwirt und genoss seine Nähe sichtlich. Das Treffen brachte ihr jede Menge Pluspunkte ein – und Chris' bisherige Favoritin Lea musste plötzlich zurückstecken.

Schon beim Besuch im Hühnerstall war Melissa kaum zu bremsen. "Oh mein Gott, das ist ja ein Hühnertraum", schwärmte sie in der Sendung. Besonders gerührt war sie davon, wie viel Mühe sich Chris bei der Planung gegeben hatte: "Das zeigt einfach, wie viele Gedanken er sich macht und wie empathisch er ist." Nach dem Treffen konnte sich die Kandidatin durchaus vorstellen, künftig gemeinsam mit dem Bauern durchs Leben zu gehen. Sie zeigte sich überzeugt, dass eine gemeinsame Zukunft für sie gut vorstellbar sei. Chris antwortete darauf prompt: "Ich seh' dich da voll gerne." Den Moment im Gras sah Melissa als echten Wendepunkt an. "Ich glaube, das ist natürlich ein Schlüsselmoment, den man dann hat. Gemeinsam, wenn das erste Mal auch körperliche Nähe entsteht", erzählte sie. Auch gefühlsmäßig sei sie bei dem Landwirt angekommen: "Ich hab mich sehr wohlgefühlt bei ihm."

Vor dem Einzeldate schien Lea noch klar die Nase vorn zu haben. Bereits mit ihrem Bewerbungsbrief hatte sie Chris überzeugt und sich damit zunächst den Platz seiner eindeutigen Favoritin gesichert. Nach den gemeinsamen Stunden mit Melissa war der Bauer jedoch sichtlich aufgewühlt. "Wir haben uns wirklich sehr gut und intensiv unterhalten und angeguckt", berichtete er. Während des Gesprächs habe er die Welt um sich herum zeitweise komplett ausgeblendet: "Ich habe zwischendurch alles vergessen." Melissa habe durch das Treffen "richtig viele Pluspunkte" gesammelt, verriet der Landwirt weiter. Auch sein Herz geriet dabei ordentlich ins Stolpern: "Ich bin richtig nervös geworden. Also, wenn ich in ihre Augen gucke, verliere ich mich. Das ist echt. Puh." Leas bisherige Spitzenposition bekommt damit Konkurrenz. Melissa dagegen blickt nach ihren zwischenzeitlichen Abreisegedanken wieder deutlich optimistischer auf die verbleibende Zeit auf dem Hof.

Anzeige Anzeige

Foto: RTL / Stefan Gregorowius Sarah, Melina, Daniel, Chris, Matthias, Inka Bause, Andi, Björn, Stefan, Thomas, Christian, Hubertus "Hubi" von "Bauer sucht Frau" 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Lea, Chris und Melissa, "Bauer sucht Frau", 2026

Anzeige Anzeige