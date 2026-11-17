Robert Pattinson (40) tauscht seine bisherigen Kostüme bald gegen die legendärste Garderobe Hollywoods: Im nächsten Bond-Abenteuer unter der Regie von Denis Villeneuve (59) mimt er den britischen Kultspion. Dass er das Zeug dazu hat, beweist ein Blick auf seine Stil-Historie. Der Schauspieler liefert auf den internationalen roten Teppichen schon seit Jahren den perfekten Vorgeschmack und glänzt regelmäßig in Looks, die direkt aus der 007-Kleiderkammer stammen könnten. Bei Premieren und Galas greift er besonders gern zu eleganten schwarzen Smokings, klassisch geschnittenen Anzügen und Fliegen. Genau diese Kleidungsstücke gehören seit Jahrzehnten untrennbar zur legendären Filmfigur. Ein Smoking mit Fliege ist quasi die Uniform des wohl bekanntesten Agenten der Kinowelt. Damit vermitteln Roberts Red-Carpet-Looks schon vor dem Kinostart einen Eindruck davon, wie stilsicher er als moderner Bond auftreten könnte.

Dabei bricht der Hollywood-Star das klassische Regelwerk gerne auf. Robert beweist immer wieder, dass Abendgarderobe keineswegs steif sein muss, sondern absolut lässig wirken kann. Seine Anzüge kombiniert er am liebsten mit offenem Kragen und verzichtet auch mal komplett auf den Schlips. Statt hautenger Schnitte setzt er auf fließende, ungezwungene Schnitte für maximale Bewegungsfreiheit – und wenn er doch mal zur Krawatte greift, trägt er sie ganz entspannt auf Halbmast. Lässige Silhouetten und markante, eher klobige Schuhe geben seinen eleganten Outfits zusätzlich eine zeitgemäße Note. Mit diesem Stil hebt sich Robert deutlich vom Look früherer Bonddarsteller ab, die auf der Leinwand schmale und eher starre Anzüge getragen haben. Diese moderne Herangehensweise an den klassischen Herrenanzug könnte Denis' Version von 007 optisch frischer und moderner wirken lassen.

Seine Schwäche für edle Smokings und Anzüge ist keineswegs neu. Schon Jahre zuvor zeigte er bei zahlreichen öffentlichen Auftritten, wie unterschiedlich sich klassische Herrenmode tragen lässt. Leicht hatte er es im Rennen um die begehrte Rolle allerdings nicht, denn die Konkurrenz war riesig: Berichten zufolge stach er hochkarätige Mitbewerber wie Callum Turner (36), Jack Lowden (36) und Josh O'Connor (36) aus. Obwohl alle drei beim Casting und den Probeaufnahmen alles gaben, machten die Produzenten am Ende Nägel mit Köpfen und entschieden sich für Robert. Wie seine persönliche Interpretation von James Bond aussehen wird und welche Garderobe er im Film tragen wird, ist bislang noch nicht bekannt. Sein bisheriger Stil auf dem roten Teppich liefert dem Kostümteam allerdings zahlreiche Referenzen, die zur Figur passen.

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Imago Robert Pattinson kommt am Casino-Anleger in Venedig an

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Getty Images Robert Pattinson bei den Filmfestspielen in Venedig 2026 auf dem roten Teppich

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