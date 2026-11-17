Lola Weippert (30) macht sich derzeit große Sorgen um ihre Gesundheit. In ihrem Podcast "Schön laut", den sie gemeinsam mit der Sängerin Vanessa Mai (34) aufnimmt, sprach die Moderatorin jetzt offen über ihre Angst vor Krebs und die Ungewissheit, die sie seit Wochen begleitet. Der Grund dafür ist ein Tumor in ihrer rechten Brust. Ein aktueller Ultraschalltermin bei der Gynäkologin brachte nun neue Erkenntnisse: Der bereits bekannte Knoten ist tatsächlich weiter gewachsen. Lola hatte ihre Community auf Instagram direkt zu dieser Untersuchung mitgenommen. Angesichts des Ergebnisses will sie jetzt keine wertvolle Zeit mehr verlieren: Statt ein halbes Jahr bis zur nächsten Kontrolle abzuwarten, drängt sie auf rasche Gewissheit. Sie wolle "unbedingt eine Biopsie in der Charité machen lassen", erklärte die Moderatorin im Podcast. Ein halbes Jahr voller "Kopfkino" halte sie einfach nicht aus.

Vor allem die Frage, ob der Tumor gut- oder bösartig ist, setzt Lola stark zu. "Ich habe so Angst vor Krebs. Und gleichzeitig denke ich mir: Ich möchte nicht, dass die Angst größer ist als mein Optimismus", gestand sie. Ihre Angst ist alles andere als unbegründet, denn in Lolas Familie hat der Krebs bereits mehreren Angehörigen das Leben gekostet. Trotz dieser schweren Vorbelastung setzt die Moderatorin alles daran, optimistisch zu bleiben und sich nicht unterkriegen zu lassen. Sie wolle "keine schlechte Energie" in die Situation stecken, betonte sie im Gespräch mit Vanessa. Lola glaubt fest daran, dass sich auch dieser Tumor als gutartig herausstellen wird. Mit ihrer Offenheit verfolgt sie zudem ein Ziel: Sie möchte andere Frauen für das Thema Früherkennung sensibilisieren. An ihre Hörerinnen richtete sie deshalb einen eindringlichen Appell: "Geht bitte zur Vorsorge!"

Für Lola ist eine solche Nachricht leider kein Neuland. Schon 2024 wurde bei ihr ein Tumor festgestellt – damals in der linken Brust. Eine anschließende Biopsie sorgte glücklicherweise für Aufatmen, da sich der Knoten als gutartig erwies. Doch im Oktober 2026 folgte der nächste Schock, als die Ärzte auch in ihrer rechten Brust eine Gewebeveränderung entdeckten. Nachdem bei der späteren Kontrolle das Wachstum aufgefallen war, musste Lola zunächst zwischen zwei Optionen wählen. Sie konnte entweder eine weitere Biopsie durchführen lassen oder nach sechs Monaten erneut zur Ultraschallkontrolle gehen. Kurz nach dem Termin bei ihrer Frauenärztin hatte sie sich noch nicht entschieden. Inzwischen hat die Moderatorin jedoch eine klare Haltung gefunden: Ein halbes Jahr in Ungewissheit kommt für sie nicht infrage, deshalb strebt sie die Biopsie an der Charité an.

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Instagram / lolaweippert Lola Weippert im April 2025

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Instagram / vanessa.mai Lola Weippert und Vanessa Mai, Podcasterinnen

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