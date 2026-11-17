Chris Rock (61) hat sich vier Jahre nach dem viel diskutierten Ohrfeigen-Eklat bei der Oscar-Verleihung wieder im Umfeld der Academy gezeigt. Am Sonntag besuchte der Comedian die 17. Governors Awards in Los Angeles. Damit nahm er erstmals wieder an einer Veranstaltung der Organisation teil, seit Will Smith (58) ihn bei der Oscar-Gala am 27. März 2022 vor laufenden Kameras auf der Bühne geohrfeigt hatte. Die Governors Awards werden vom Verwaltungsrat der Academy ausgerichtet. Im Mittelpunkt standen diesmal unter anderem Glenn Close (79), Ridley Scott (88) und Floyd Norman, die jeweils mit einem Ehrenoscar gewürdigt wurden. Christine Vachon und Pamela Koffler nahmen außerdem den Irving G. Thalberg Memorial Award entgegen.

Ob Chris auch bei der nächsten Oscar-Gala im Publikum sitzen wird, steht auf einem anderen Blatt. Gegenüber Variety knüpfte er seine Rückkehr an eine klare Bedingung: "Ich werde nur zurückkehren, wenn ich nominiert bin, und ich werde nicht nominiert. Und das ist okay. Wir werden uns damit befassen, falls es passiert. Lasst uns also die Erwartungen im Zaum halten." Ganz ausgeschlossen scheint eine Einladung als Nominierter derzeit aber nicht zu sein. Sein neues A24-Drama "Misty Green" sorgt bereits für erste Oscar-Gerüchte. Chris schrieb das Drehbuch und übernahm zudem die Regie. Vor der Kamera stehen Rosalind Eleazar, Adam Driver (42) und Daniel Kaluuya. Die Oscar-Verleihung im kommenden Jahr findet fünf Jahre nach dem Vorfall statt.

Auslöser des Eklats war 2022 ein Scherz über Jada Pinkett Smiths rasierten Kopf und eine mögliche Fortsetzung von "G.I. Jane". Im Originalfilm war Demi Moore (64) mit kahl rasiertem Kopf zu sehen. Jada leidet an Alopezie, die Haarausfall verursacht. Will ging daraufhin auf die Bühne, schlug Chris und forderte ihn anschließend zweimal lautstark dazu auf, den Namen seiner Frau "aus seinem verdammten Mund" zu lassen. Noch am selben Abend gewann Will den Oscar als bester Hauptdarsteller für "King Richard". Später entschuldigte er sich mehrfach, trat aus der Academy aus und wurde für zehn Jahre von den Oscars ausgeschlossen. Im Juli 2022 wandte er sich in einem Onlinevideo direkt an den Comedian: "Also sage ich dir, Chris: Ich entschuldige mich bei dir. Mein Verhalten war inakzeptabel, und ich bin da, wann immer du bereit bist zu reden." Chris selbst erklärte zuletzt gegenüber The New York Times, er habe den Vorfall abgehakt: "Das ist so lange her. Ich wünsche allen alles Gute. Ich habe mit meinem Leben weitergemacht." Ob Chris nun tatsächlich auch wieder bereit ist, bei den Oscars zu erscheinen, wird sich im kommenden Jahr zeigen. Sein Besuch bei den Governors Awards markierte zwar seine Rückkehr zu einer Academy-Veranstaltung, ist aber noch keine Zusage für eine Teilnahme an der nächsten Oscar-Gala.

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Getty Images Chris Rock beim Fototermin zu "Misty Green" auf dem 64. New York Film Festival

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Getty Images Will Smith (r.) und Chris Rock bei den Oscars 2022

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