Tom Brady gegen Will Smith im WM-Showdown auf dem Wasser

Zwei Stars aus unterschiedlichen Kategorien liefern sich in Miami einen prominenten WM-Showdown auf dem Wasser: und zwar Tom Brady (49) und Will Smith (58). Beim Saisonfinale der weltweit ersten vollelektrischen Motorbootrennserie kämpfen laut Bild ihre Teams um den Gesamtsieg. Tom reist dabei mit der besseren Ausgangssituation nach Florida: Als zweimaliger Titelverteidiger und aktueller Spitzenreiter hat das Team der NFL-Legende nach fünf Saisonrennen insgesamt 157 Punkte gesammelt. Wills Westbrook Racing folgt mit 40 Punkten Rückstand. Entschieden ist die Meisterschaft damit aber noch lange nicht, denn am finalen Rennwochenende werden insgesamt 82 Punkte vergeben. Der Schauspieler könnte mit seinem Team also weiterhin an Tom vorbeiziehen. Für die NFL-Legende steht zugleich ein ganz besonderer Erfolg auf dem Spiel: Gewinnt sein Team erneut, wäre es der dritte Titel in direkter Folge.

Auf dem Wasser setzt Toms Team auf Emma Kimiläinen und Sam Coleman. Das Fahrerduo überzeugte in dieser Saison mit großer Beständigkeit und landete bei jedem der bisherigen Rennen auf dem Podium. Für Westbrook Racing gehen Sara Price und Lucas Ordóñez an den Start. Alle Teams treten aber mit jeweils einer Fahrerin und einem Fahrer an. Auch technisch herrschen die gleichen Voraussetzungen: Jeder Rennstall verwendet ein RaceBird-Modell mit einem vollelektrischen 150-kW-Motor, der rund 200 PS leistet. Die Boote können dabei Geschwindigkeiten von bis zu 93 km/h erreichen. Weil alle Teilnehmer mit demselben Bootstyp unterwegs sind, sollen im Duell vor allem das Können und die Leistung der Fahrer den Unterschied machen.

Tom und Will sind nicht die einzigen Promis im Wettkampf. Auch Tennisstar Rafael Nadal (40), Basketballlegende LeBron James (41), Fußballtorwart Thibaut Courtois, Cricketstar Virat Kohli, Ex-Fußballer Didier Drogba, DJ Steve Aoki (48) und Sänger Marc Anthony (58) sind als Teambesitzer vertreten. Trotz dieses großen Staraufgebots können vor dem Finale nur noch zwei Rennställe Weltmeister werden: Toms Team als zweimaliger Champion und Wills Westbrook Racing. Doch nicht nur im Rennsport zog es Tom aufs Wasser: Rund drei Monate zuvor hatte er seinen Geburtstag auf einer Megayacht an der Côte d'Azur gefeiert.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Tom Brady und Will Smith

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Getty Images Will Smith, Schauspieler

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