Inka Bause (57) macht aus ihrer Skepsis keinen Hehl. Die Moderatorin gibt zu, zunächst nicht begeistert gewesen zu sein, als Tobias Pankow (41) für die aktuelle Staffel von Bauer sucht Frau zugesagt hatte. Der Landwirt, der sich selbst als Gentleman-Farmer bezeichnet, hofft in der RTL-Kuppelshow auf eine neue Partnerin. Da er allerdings bereits Erfahrungen im Reality-TV gesammelt hat, war Inka anfangs nicht ganz wohl bei der Sache. "Seiner Teilnahme stand ich zunächst skeptisch gegenüber, das sage ich ganz offen", gab sie im Gespräch mit Kukksi zu. Mittlerweile sieht die Moderatorin das jedoch gelassener: "Inzwischen habe ich meinen Frieden damit gemacht und möchte ihm denselben Vertrauensvorschuss geben wie allen anderen. Jetzt werde ich sehen, wie das Publikum ihn annimmt."

Die TV-Vergangenheit des Ex-Partners von Sarah Kern (57) hatte Inka ins Grübeln gebracht. Seine Vorerfahrung im Sommerhaus der Stars ließ bei ihr den Verdacht aufkommen, dass die Suche nach einer Partnerin für ihn womöglich nicht an erster Stelle steht. Ihre konkreten Zweifel sprach die Moderatorin deutlich aus: "Gerade weil er bereits Realityerfahrung hat, habe ich mich gefragt, ob sein Wunsch, bei uns die Liebe zu finden, wirklich ernst gemeint ist." Hinzu kommt, dass Tobias nicht hauptberuflich in der Landwirtschaft tätig ist. Er betreibt einen kleinen Hof lediglich als Hobbybauer. Für Inka ist das allerdings kein Grund, ihn auszuschließen. Schließlich gehe die Sendung offen mit diesem Umstand um und verschweige ihn den Zuschauern nicht.

Bei "Bauer sucht Frau" unterstützt Inka alleinstehende Landwirte seit mehr als 20 Jahren dabei, ihr Glück zu finden. Ihre anfänglichen Bedenken ändern jedoch nichts daran, dass sie jedem Teilnehmer eine faire Chance geben möchte. Gegenüber Kukksi beschrieb sie ihre grundsätzliche Einstellung zu den Kandidaten: "Ich glaube meinen Bauern und Bäuerinnen, dass sie die Liebe finden wollen. Wir können nicht in die Köpfe der Menschen schauen." Deshalb möchte sie auch bei Tobias glauben, was er nach außen hin vermittelt: dass er eine Frau kennenlernen und sich ernsthaft verlieben möchte. Welche drei Frauen es ihm bisher am meisten angetan haben, können die Zuschauer derzeit im Fernsehen verfolgen. "Bauer sucht Frau" wird immer montags und dienstags um 20:15 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Wer nicht so lange warten möchte, kann die jeweiligen Folgen bereits vorab beim Streamingdienst RTL+ anschauen.

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Collage: RTL / Stefan Gregorowius, RTL / Stefan Gregorowius Collage: Inka Bause und Tobias Pankow

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Instagram / tobi.pankow Tobias Pankow, Reality-Bekanntheit

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