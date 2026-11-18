Sebastian Stan (44) und Annabelle Wallis (42) haben sich vier Monate nach der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes wieder bei einem öffentlichen Termin gezeigt. Das Paar besuchte am Dienstagabend die GQ Men of the Year Awards. Die Gala fand in diesem Jahr in der Location 26 Leake Street in der britischen Hauptstadt statt. Über den roten Teppich liefen die frischgebackenen Eltern allerdings nicht Seite an Seite. Der 44 Jahre alte Schauspieler und seine Partnerin posierten getrennt voneinander für die Fotografen. Trotzdem waren beide als Gäste des Abends vor Ort. Seit ihrem Babyglück im Sommer ist es erst der zweite öffentliche Auftritt des Paares. Für Sebastian war der Abend zudem aus einem weiteren Grund etwas Besonderes: Er gehört zu den diesjährigen Coverstars des britischen Magazins GQ und zählte damit zu den Geehrten der Preisverleihung.

Die GQ Men of the Year Awards finden jedes Jahr statt. Das britische Magazin zeichnet dort Persönlichkeiten aus, die es zu den prägendsten Namen des vergangenen Kulturjahres zählt. In diesem Jahr teilt sich Sebastian die Ehre mit einer bunten Mischung aus Sport und Musik. Neben dem Schauspieler gehören auch der englische Fußballstar Declan Rice, der Rapper Fakemink und die Sängerin Raye zu den Coverstars dieses Jahres. Doch nicht nur die Coverstars kamen zu der Veranstaltung. Unter den weiteren Gästen waren unter anderem Jack Lowden (36), Olivia Cooke (32), Austin Abrams (30), Naomi Ackie (34), Himesh Patel, Maya Jama (32) und Luke Newton (33). Für Sebastian verband der Abend damit einen seltenen Paartermin mit einer persönlichen Auszeichnung durch das Männermagazin. Obwohl Annabelle und er den roten Teppich nicht gemeinsam beschritten, traten beide bei derselben Preisveranstaltung in Erscheinung.

Ihr Familienleben halten Sebastian und Annabelle größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Zu ihrem ersten gemeinsamen Kind, das im Sommer zur Welt kam, wurden bislang keine weiteren persönlichen Details bekannt. Entsprechend selten sind die Gelegenheiten, bei denen sich die beiden gemeinsam bei offiziellen Anlässen zeigen. Erst Anfang Oktober folgte ihr erster gemeinsamer Termin als frischgebackene Eltern: Im Rahmen des 64. New York Film Festivals besuchten sie eine Vorführung von "Fjord". Nur wenige Wochen später folgte nun der Abend in London. Damit war es erst das zweite Mal seit der Geburt, dass Sebastian und Annabelle gemeinsam bei einer öffentlichen Veranstaltung zu sehen waren. Dass sie in London getrennt über den roten Teppich gingen, passt zu ihrem zurückhaltenden Umgang mit privaten Themen.

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Getty Images Sebastian Stan bei den GQ Men Of The Year Awards 2026 in London

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Getty Images Annabelle Wallis besucht die GQ Men Of The Year Awards 2026 in London

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