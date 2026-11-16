Christian Wolf teilt Familienfoto mit Romina und Hazel

Christian Wolf (31) genießt derzeit eine kleine Auszeit mit seiner Familie in New York. Auf Instagram teilte der Unternehmer mehrere Eindrücke aus der US-Metropole, darunter auch ein gemeinsames Foto mit seiner Partnerin Romina (27) und der kleinen Hazel. Auf der berühmten Brooklyn Bridge posiert das Trio vor der beeindruckenden Skyline Manhattans für die Kamera. Während Christian das warm eingepackte Kleinkind auf dem Arm hält, steht Romina lächelnd neben den beiden. Dabei könnte der Zeitpunkt für einen Familienausflug kaum geschäftiger sein: Die bevorstehende Black Week bedeutet für den Unternehmer normalerweise jede Menge Arbeit und Trubel. Dennoch hat sich der Social-Media-Star offenbar bewusst Zeit für seine Liebsten genommen. Statt sich ausschließlich seinen beruflichen Verpflichtungen zu widmen, erkundet er gemeinsam mit Romina und Hazel die Millionenmetropole und hält die besonderen Momente in winterlicher Kulisse fest.

Wie wichtig Christian die gemeinsame Auszeit ist, macht er auch in der Bildunterschrift deutlich: "Markiere die Person, mit der du hierhin willst. Grüße aus New York. Trotz Black-Week-Stress Familienzeit reinbekommen. Momente gesammelt." Dass die Familie während ihres Aufenthalts einiges erlebt, zeigen die weiteren Schnappschüsse der Bilderreihe. Auf einer Aufnahme sitzt Romina mit Hazel in einer Bahn und hält liebevoll die Hand des Kindes. Ein anderes Foto zeigt zwei Erwachsene von hinten auf dem belebten Times Square, umgeben von Menschenmengen und leuchtenden Werbetafeln. Ganz ohne seine gewohnte Sportroutine kommt der Unternehmer allerdings auch in New York nicht aus. Mit einem Spiegelselfie aus einem Fitnessstudio gewährt er seinen Followern einen Einblick in sein Training. Darauf präsentiert er sich in einem braunen Sportoutfit, während im Hintergrund weitere Besucher trainieren.

Bei seinen privaten Einblicken achtet Christian darauf, die Privatsphäre der kleinen Hazel zu wahren. Auf dem Familienfoto von der Brooklyn Bridge ist das Kind lediglich von hinten zu sehen, während der Unternehmer dessen Gesicht auf der Aufnahme aus der Bahn mit einem Emoji verdeckt hat. Auf diesen Bildern zeigt der zweifache Vater seine Tochter somit nicht mit erkennbarem Gesicht. Die aktuellen Urlaubsschnappschüsse zeigen den Unternehmer bei gemeinsamen Ausflügen mit seiner Familie und beim Training. Im Mittelpunkt steht diesmal nicht der berufliche Erfolg, sondern die gemeinsame Zeit mit Romina und Hazel. Auch in seiner Bildunterschrift betont Christian, trotz des Stresses während der Black Week Zeit für seine Familie gefunden und Momente gesammelt zu haben.

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Instagram / christianwolf Romina Palm und Christian Wolf mit Tochter Hazel, November 2026

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Imago Christian Wolf, April 2026

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