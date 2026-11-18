Katrin Elsner stellt sich nach der Ausstrahlung der zweiten Folge von Prominent verwandt schützend vor ihre Tochter Anya Elsner (22). Denn der Reality-TV-Bekanntheit widerfährt ein heftiger Shitstorm. In einem Video auf Instagram berichtete Katrin jetzt, dass Anya wegen ihres Verhaltens in der Episode nicht nur beleidigt werde. "Folge zwei ist draußen und Anya und ich waren heute Morgen ein bisschen schockiert, wie viel Hass, wie viel Gewaltandrohung und wie viel Negativität ihr entgegengebracht wird", meint Katrin und betont: "Anya ist genauso wie ich ein Mensch mit Gefühlen."

Die Familienmutter zeigt sich von den negativen Reaktionen erschüttert. Sachliche Kritik sei für sie völlig legitim. Persönliche Angriffe und Drohungen überschritten für sie aber eine klare Grenze. Besonders eine Bitte richtet Katrin an das Publikum: Die Zuschauer sollen mit ihrem endgültigen Urteil über Anya noch warten. "Gerade das Verhalten meiner Tochter nach Folge zwei lässt sich nur verstehen, wenn man auch die kommenden Folgen gesehen hat und die Entwicklung kennt, die wir gemeinsam durchlebt haben", behauptet Katrin.

In der aktuellen Episode krachte es zwischen Tochter und Mutter: Während eines Spiels gerieten Anya und Katrin unter Tränen aneinander. Die Tochter warf ihrer Mutter vor, keinen Kampfgeist zu zeigen und sprach außerdem von einem Vertrauensbruch. Diese Szenen lösten im Anschluss heftige Kritik an Anyas Umgangston aus. Unter ihrem Video zeigten viele Nutzer nun Mitgefühl nach Katrins Appell. Das Verhältnis zwischen Anya und ihr war über Jahre hinweg schwierig. Vor den Dreharbeiten zu der Show hatten Mutter und Tochter längere Zeit keinen Kontakt zueinander. Anya wollte ihre Mutter zeitweise sogar vollständig aus ihrem Leben streichen. Im Januar 2025 näherten sich die beiden dann wieder an.

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Instagram / katrin_elsner_berlin Katrin Elsner, Mutter von Realitystar Anya Elsner

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RTL Katrin und Anya Elsner bei "Prominent verwandt"

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