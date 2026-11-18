Suki Waterhouse (34) macht in ihrer Musik kein Geheimnis daraus, wie sehr sie ihren Verlobten Robert Pattinson (40) vermisst. In ihrem Song "Weirdo" vom Album "Loveland", das im Juli erschienen ist, verarbeitet die Sängerin die Zeit, in der der Schauspieler für Dreharbeiten unterwegs ist. Die Zeilen geben einen sehr persönlichen Einblick: "Jetzt bin ich in einem Drive-in, unterwegs; ich rufe dich an, nur um dich wissen zu lassen; ich vermisse meinen liebsten Sonderling", singt Suki. An einer anderen Stelle heißt es auf Deutsch übersetzt: "Unsere Tochter vermisst ihren Papa; zählt die Tage, bis du zurückkommst; nur ich und der Fernseher, allein." Seit Robert am Montag als neuer James Bond bestätigt wurde, bekommt der Song nun neue Aufmerksamkeit. Wie Daily Mail berichtet, teilen Fans das Lied erneut in den sozialen Medien. Sie witzeln darüber, dass Suki angesichts seines wohl noch volleren Terminkalenders bald eine Fortsetzung schreiben müsse.

"Suki Waterhouse wird gleich Weirdo Teil 2 veröffentlichen", prophezeite ein Fan im Netz. Ein anderer scherzte: "Suki Waterhouse schreibt, dass sie ihn vermisst, weil er nie zu Hause ist, und Robert Pattinson versteht das so, dass er noch mehr arbeiten sollte, und sagt für James Bond zu." Auch der Appell "Suki vermisst ihren liebsten Sonderling, GEH NACH HAUSE. Steig aus diesen verdammten Flugzeugen" machte die Runde. Bereits vor der Bond-Bekanntgabe erklärte Suki dem Spin Magazine, dass Robert den persönlichen Song liebe. Über ihre parallelen Karrieren sagte sie: "Wir feiern, wie viele großartige Dinge im Leben des jeweils anderen passieren, aber die Wippe ist nie ganz im Gleichgewicht, irgendetwas fehlt immer." Der Schauspieler drehte zuletzt "The Odyssey" und "Dune: Part Three" und arbeitet aktuell an "The Batman Part II"; künftig kommt 007 hinzu. Auch Suki war wegen ihrer Tournee häufig unterwegs.

Kennengelernt hatten sich Suki und Robert im Jahr 2018 auf einer Hausparty in Los Angeles, auf der zahlreiche Promis zu Gast waren. Inzwischen sind die beiden seit beinahe drei Jahren verlobt und haben eine zweijährige Tochter zusammen. Trotz der vielen beruflichen Verpflichtungen versucht die Familie, so viel Zeit wie möglich miteinander zu verbringen. Zuletzt bestand der Alltag der drei aber vor allem aus Hotels, Reisen und ständig wechselnden Mietunterkünften. Für 2027 planen Suki und Robert laut The Sunday Times mehr Beständigkeit: Sie wollen sich in West London niederlassen und haben sich dort um einen Grundschulplatz für ihre Tochter beworben. Mit einem festen Zuhause soll die Familie künftig die Routinen und die gemeinsame Zeit bekommen, die sich Suki in "Weirdo" wünscht. Darin heißt es nämlich: "Vielleicht machen wir nächstes Jahr Urlaub zu Hause; Morgenroutinen und Reservierungen vornehmen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson bei der New-York-Premiere von "Die My Love", November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Suki Waterhouse bei der Grammy After Party 2026

Anzeige Anzeige