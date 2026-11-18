Megan McKenna (34) könnte schon im kommenden Jahr ins Fernsehen zurückkehren. Diesmal möchte die Sängerin allerdings ihre Familie mit vor die Kameras nehmen. Bei einem Besuch im Disneyland Paris, wo sie am Event Disney Enchanted Christmas teilnahm, sprach sie über ihre möglichen TV-Pläne, wie Daily Mail berichtete. Vorstellen könne sie sich eine Reality-Show, in der neben ihr auch ihr Ehemann, Fußballer Oliver Burke, und der gemeinsame Sohn Landon zu sehen wären. Ein konkretes Projekt oder einen Sender gibt es bislang nicht. Nach ihrer Zeit bei "TOWIE" möchte Megan bei der Auswahl eines Formats allerdings wählerisch sein. "Ich würde definitiv wieder Reality-TV machen, aber sehr genau darauf achten, welche Art von Reality-TV es ist", erklärte sie. Besonders reizen würde sie ein eher zurückhaltendes Konzept, bei dem Kameras sie und ihre Familie im Alltag begleiten. "Wenn die Sendung eher dokumentarisch angelegt wäre und meinen Familienalltag begleiten würde, könnte ich mir das definitiv vorstellen. Im kommenden Jahr werde ich auf jeden Fall wieder häufiger im Fernsehen zu sehen sein", verriet sie.

Dass Megan für eine solche Sendung offen ist, hängt auch mit den Veränderungen in ihrem Privatleben zusammen. Im Oktober 2024 bekam sie mit Oliver ihr erstes gemeinsames Kind, im Juni 2025 folgte die Hochzeit. "Ich habe einen großartigen Ehemann gefunden. Ich habe ein Baby bekommen. Ich bin jetzt die bodenständige Megan. Die Leute haben die verschiedenen Phasen von Megan miterlebt, und es war eine wilde Reise", erklärte sie bei dem Event. Ihre Fans hätten sie über viele Jahre hinweg beim Erwachsenwerden begleitet. Deshalb könne sie sich gut vorstellen, auch diesen neuen Lebensabschnitt mit ihnen zu teilen. Inzwischen hat die Familie ihren Lebensmittelpunkt nach Berlin verlegt, nachdem Oliver zu Union Berlin gewechselt ist. Neben möglichen Fernsehprojekten hat Megan für 2027 auch neue Musik angekündigt.

Dass Megan bei der Auswahl eines möglichen Formats genau hinschauen möchte, hat auch persönliche Gründe. In der Vergangenheit hatte sie offen über die psychische Belastung gesprochen, die ihre Reality-TV-Auftritte mit sich brachten. Im Podcast "Happy Place" von Fearne Cotton (45) berichtete sie von Paranoia und Beschwerden, die sie mit einer posttraumatischen Belastungsstörung verglich. Bekannt wurde Megan 2015 durch die britische Ausgabe von "Ex on the Beach". Anschließend war sie unter anderem bei Celebrity Big Brother und "TOWIE" zu sehen. Auch ihre damalige Beziehung zu Pete Wicks (38) wurde dabei ausführlich dokumentiert. Besonders ein Wutausbruch unter Alkoholeinfluss im Sprechzimmer von "Celebrity Big Brother" im Jahr 2016 blieb vielen Zuschauern in Erinnerung und prägte lange ihr öffentliches Image. Später erklärte sie, dass Situationen in solchen Formaten häufig stark zugespitzt dargestellt würden. Mittlerweile steht für Megan das Familienleben im Mittelpunkt. Bei ihrem Besuch im Disneyland Paris genoss sie mit Oliver und Landon die Weihnachtsparade und fuhr mehrfach mit ihrem Sohn die Attraktion "Peter Pan's Flight". Auch ein lang gehegter Wunsch ging für sie als Mutter in Erfüllung: das Feuerwerk vor dem Dornröschenschloss gemeinsam mit ihrer Familie zu erleben.

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Getty Images Megan McKenna besucht die National Television Awards am 10. September 2025 in der Londoner O2 Arena

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Getty Images Megan McKenna, 2022

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