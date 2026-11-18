König Charles III. (78) hat bei einem Besuch in Croydon für echte Begeisterungsstürme gesorgt. Wie Daily Mail berichtet, kamen vergangene Woche Hunderte Menschen in den Londoner Stadtbezirk, um den Monarchen aus nächster Nähe zu sehen. Besonders laut wurde es an der BRIT School, einer Schule für darstellende und kreative Künste. Dort empfingen zahlreiche "kreischende Teenager" den König wie einen Popstar. Laut dem Bericht erinnerten die Szenen eher an einen Auftritt von Harry Styles (32) oder Sam Fender als an einen royalen Termin. Doch damit nicht genug: Auch als Charles im Anschluss den Surrey Street Market besuchte, war der Andrang riesig. Händler und Besucher drängten sich, um einen Moment mit dem Staatsoberhaupt zu verbringen. Der Royal schien die zahlreichen Begegnungen sichtlich zu genießen und nahm sich viel Zeit für die Menschen vor Ort.

Das Blatt schrieb angesichts des Trubels von einer regelrechten "Charles-Mania". Der König sei von Hunderten jubelnden Teenagern umringt worden, hieß es. Auch Croydons Bürgermeister Jason Perry zeigte sich von der Stimmung begeistert: "Was für ein außergewöhnlicher Anlass für Croydon. Der Markt war voller Menschen, die gekommen waren, um einen Blick auf den König zu erhaschen und mitzufeiern. So entstand eine wunderbare Atmosphäre voller Begeisterung, Musik und Unterhaltung." Ganz anders soll es hingegen bei einem kürzlichen Auftritt von Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) in Nottingham ausgesehen haben. Laut dem Blatt warteten zunächst weniger als 100 Menschen auf das Paar. Erst kurz vor dessen Ankunft sei die Zahl der Schaulustigen auf schätzungsweise 150 bis 200 angestiegen. Gleichzeitig sollen mehr als 60 internationale Medienvertreter den Termin begleitet haben.

Anfang 2020 zogen sich Harry und Meghan als arbeitende Mitglieder des Königshauses zurück. Seitdem übernehmen sie keine offiziellen Aufgaben mehr für die Krone. Öffentlich treten die beiden jedoch weiterhin auf und setzen sich dabei vor allem für gesellschaftliche Themen ein. So reisten sie dem Bericht zufolge nach ihrem Termin in Nottingham weiter nach Brüssel. Dort sprachen sie über den Schutz von Kindern in sozialen Medien. Der Kontrast zwischen den Auftritten ist auch wegen der familiären Verbindung bemerkenswert: Harry ist der jüngere Sohn des Königs. Sein älterer Bruder Prinz William (44) ist der Thronfolger. Der Herzog von Sussex lebt hingegen mit seiner Frau und den gemeinsamen Kindern Archie und Lilibet als Privatperson außerhalb Großbritanniens.

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Getty Images König Charles III. begrüßt Kinder mit britischen Flaggen auf dem Flag Market in Preston

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Getty Images König Charles III. winkt bei seiner Ankunft auf dem Flag Market in Preston am 16. November 2026

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