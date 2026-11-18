König Charles III. (78) nimmt die Zipperlein des Alters offenbar mit viel Humor. An seinem 78. Geburtstag war der Monarch in einer Sonderausgabe der Apple-Music-Sendung "Rocket Hour" zu hören. Dort plauderte er mit Gastgeber Elton John (79) unter anderem über das Älterwerden. Als der Musiker scherzte, er sitze mittlerweile nur noch, konterte der König gelassen: "Während gelegentlich hier und da ein paar Teile abfallen. Ich weiß, das ist ein schreckliches Problem, wenn wir älter werden", witzelte Charles in der Show auf Apple Music 1. Dabei befindet sich der Royal nach wie vor wegen seiner Krebserkrankung in Behandlung. Von kleinen Beschwerden lässt er sich die gute Laune aber offensichtlich nicht verderben. Das Gespräch war bereits im Oktober in den Apple Music Studios in der Londoner Battersea Power Station aufgezeichnet worden. Zu Ehren des königlichen Geburtstags wurde die besondere Folge schließlich am Geburtstagsmorgen ausgestrahlt und rückte neben dem Älterwerden auch Charles' persönliche Verbindung zur Musik in den Vordergrund.

Hauptthema der Sendung war, welche Rolle Musik im Leben von Charles spielt. Außerdem ging es um das 50-jährige Jubiläum seiner Hilfsorganisation The King's Trust. Die beiden erinnerten sich an Eltons Auftritt bei der Rock Gala im Jahr 1986, bei der er seinen Hit "I'm Still Standing" performt hatte. "Und ganz gewiss stehen wir und der Trust 40 Jahre nach diesem bemerkenswerten Konzert immer noch", betonte Charles. Den Song bezeichnete er als einen seiner Lieblingstitel, weil er von Widerstandskraft erzählt. Damit passte das Lied auch zu der lockeren Art, mit der der König trotz seiner laufenden Krebstherapie über sein Alter spricht. Insgesamt stellten Charles und Elton für die Ausgabe 14 Lieder zusammen. Die gemeinsame Auswahl umfasste nicht nur Musik des britischen Sängers, sondern auch Titel von Elvis Presley (†42), Lenny Kravitz (62), Phil Collins (75), Rod Stewart (81) und Paul McCartney (84). So verband die Sendung persönliche Erinnerungen des Monarchen mit der langjährigen Arbeit seiner Organisation.

Zu den persönlichen Favoriten des Königs gehörte außerdem der Song "Joy" von Raye. Die Sängerin hatte Charles zuvor bei einem Konzert in der Londoner Apple-Zentrale in Battersea mit ihrer Stimme begeistert. Seinen Geburtstag selbst soll der Monarch eher privat verbracht haben, vermutlich zusammen mit Königin Camilla (79) in Clarence House. Schon am Tag davor hatte Charles einige Termine wahrgenommen, die ihm besonders am Herzen liegen. Er stattete der BRIT School in Croydon einen Besuch ab und schaute anschließend auf dem Surrey Street Market vorbei. Dort wurde ihm ein Geburtstagsständchen gesungen und er durfte eine große Torte anschneiden. Seine beiden Söhne hatten an diesem Wochenende andere Verpflichtungen. Prinz William (44) bereitete sich zusammen mit Prinzessin Kate (44) auf eine Reise zur Earthshot-Prize-Veranstaltung in Mumbai vor. Prinz Harry (42) hielt sich hingegen in der Ukraine auf. Bei Charles' musikalischem Geburtstagsauftritt standen daher vor allem Elton, der Trust und die Erinnerungen des Königs an prägende Songs im Mittelpunkt.

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Getty Images König Charles III., Elton John, David Furnish und Tim Cook applaudieren bei einem Musikworkshop für Jugendliche in London

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Getty Images König Charles III. trifft Elton John und David Furnish bei der Royal Variety Performance in London, 2024

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