Sebastian Stans Freundin Annabelle zeigt ihren Babybauch

Baby-Glück in Cannes: Sebastian Stan (43) und Annabelle Wallis (41) feiern jetzt ihren ersten großen Auftritt als werdende Eltern! Beim "Kering Women In Motion Dinner" im Rahmen des Filmfestivals in Cannes zeigten sich der Marvel-Star und die britische Schauspielerin nun Seite an Seite auf dem roten Teppich. Es ist ihr erster offizieller gemeinsamer Auftritt seit den Baby-News im März. Annabelle setzte ihren wachsenden Babybauch in einem funkelnden, rückenfreien Kleid gekonnt in Szene, während Sebastian in einem glänzenden Nadelstreifenanzug posierte.

Das Paar, das seit 2022 zusammen ist, hält seine Beziehung normalerweise eher aus der Öffentlichkeit heraus. Umso mehr sorgte ihr gemeinsamer Abend in Cannes jetzt für Aufmerksamkeit. Details wie das mögliche Geschlecht ihres Babys oder der errechnete Geburtstermin behalten die beiden allerdings weiterhin für sich. Wie wichtig Sebastian seine Privatsphäre ist, machte der Schauspieler zuletzt auch in seiner Vanity Fair-Coverstory deutlich. "Ich habe das Gefühl, dass es heutzutage wirklich schwierig ist, überhaupt noch Privatsphäre zu haben", erklärte er und ergänzte, dass ihre Beziehung "nichts ist, worüber einer von beiden" öffentlich spricht.

Sebastian hatte die Schwangerschaft im Interview mit Deadline erst kürzlich offiziell bestätigt und dabei offen über die Verantwortung gesprochen, die nun auf ihn zukommt. "Ich will ein guter Vater sein", erklärte er. "Ich spüre die Verantwortung, ein guter Vater zu sein. Und auch ein guter Mensch." Der Schauspieler zeigte sich dabei ungewohnt persönlich und machte deutlich, wie sehr ihn dieses neue Kapitel in seinem Leben bewegt: "Ich bin 43 und habe das Gefühl, in vielerlei Hinsicht gerade erst anzufangen."

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Getty Images Sebastian Stan und Annabelle Wallis bei den Kering Women in Motion Awards in Cannes

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Getty Images Annabelle Wallis beim Women In Motion Dinner in Cannes, 17. Mai 2026

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Getty Images Sebastian Stan und Annabelle Wallis im Februar 2025