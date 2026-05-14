Sebastian Stan bestätigt seine Rolle in "The Batman 2"

Es ist offiziell: Sebastian Stan (43) wird in "The Batman: Part II" zu sehen sein. Monate nachdem erste Gerüchte über seine Beteiligung an dem Filmprojekt kursierten, hat der Schauspieler seine Rolle nun endlich bestätigt. Gegenüber Deadline sprach er über den Film und zeigte sich dabei begeistert: "Ich glaube, es ist ein wirklich ambitionierter Film, und ich denke, wenn wir alles richtig machen – und ich bin offensichtlich so aufgeregt wegen Matt Reeves [als Regisseur], weil er schon seit sehr, sehr langer Zeit einer meiner Lieblinge ist – glaube ich wirklich, dass er die Leute umhauen wird. Er wird, denke ich, viele Menschen auch überraschen." Den Dreh nannte Sebastian eine "Herausforderung, wie alles andere auch."

Noch hat das Studio keine offizielle Aussage darüber gemacht, welche Figur Sebastian in dem Film verkörpern wird. Gerüchten zufolge soll er jedoch Harvey Dent spielen – an der Seite von Robert Pattinson (40) als Batman. Auch die körperliche Vorbereitung für die Rolle läuft bereits auf Hochtouren: Sebastians Trainer Jason Walsh teilte auf Instagram ein erstes Video aus dem Training. "Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie aufgeregt wir sind, Sebastian für Batman zu trainieren. Das wird episch! Sebastian ist einer der nettesten Kunden, mit denen wir je arbeiten durften", schrieb Walsh dazu.

Sebastian Stan ist bislang vor allem als Bucky Barnes aus dem Marvel Cinematic Universe bekannt, wo er die Rolle über viele Jahre hinweg verkörpert hat. Mit seiner Teilnahme an "The Batman: Part II" wechselt er nun ins konkurrierende DC-Universum. Über seine Rolle in dem Superheldenfilm wurde lange spekuliert – nun ist seine Beteiligung Gewissheit.

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