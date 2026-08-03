Gerüchte: Sebastian Stans Baby ist wohl schon auf der Welt

Sebastian Stan (43) und seine Freundin Annabelle Wallis (41) sind wohl frischgebackene Eltern! Wie gut informierte Insider gegenüber TMZ berichten, hat das Schauspieler-Paar wohl sein erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßt. Angeblich soll das Neugeborene bereits im vergangenen Monat – also im Juli – zur Welt gekommen sein. Details wie das Geschlecht des Kindes sind bislang noch nicht bekannt. Anfragen an die Vertreter der beiden Schauspieler blieben zunächst unbeantwortet.

Sebastian und Annabelle sind seit rund vier Jahren ein Paar. Bereits im Frühjahr hatten Paparazzi-Fotos aus New York die erste Aufmerksamkeit auf eine mögliche Schwangerschaft gelenkt, als Annabelle mit deutlich sichtbarem Babybauch beim Spaziergang abgelichtet wurde. Damals reagierten die Vertreter beider Schauspieler nicht auf entsprechende Anfragen. Erst später bestätigte Sebastian die freudigen Nachrichten selbst – gegenüber dem Branchenmagazin Deadline betonte er, ein guter Vater sein zu wollen.

Das Babyglück fällt für das Paar in eine besonders ereignisreiche Zeit. Sebastian hat beruflich einiges vor sich: Neben dem Film "Fjord" steht mit "Avengers: Doomsday" auch ein heiß erwartetes Marvel-Projekt in den Startlöchern. Auch Annabelle hat gleich zwei große Projekte vor sich. Sie ist an der Seite von Jason Statham (59) im Actionfilm "Mutiny" zu sehen, der im August in die Kinos kommen soll. Dazu kommt noch das Netflix-Projekt "Unabomb", in dem es um den Unabomber Ted Kaczynski geht.

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Getty Images Sebastian Stan beim Oscars Nominees Dinner im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles

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Getty Images Sebastian Stan und Annabelle Wallis im Februar 2025

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Getty Images Sebastian Stan und Annabelle Wallis im März 2025

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