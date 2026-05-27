Sebastian Stan spricht offen über seine schwere Kindheit

Sebastian Stan (43) hat in einem Interview mit dem Branchenmagazin Deadline offen über seine Kindheit und die Herausforderungen gesprochen, die seine Immigration nach Amerika mit sich brachte. Der Schauspieler, der in Rumänien geboren wurde und dort unter Nicolae Ceaușescus kommunistischer Herrschaft aufwuchs, war acht Jahre alt, als seine Mutter mit ihm nach Wien zog. Mit zwölf Jahren folgte dann der nächste große Schritt: Sebastian siedelte gemeinsam mit seiner Mutter und seinem amerikanischen Stiefvater nach New York über – ohne ein Wort Englisch zu sprechen.

Die Anfangszeit in den USA beschreibt der heute 43-Jährige als alles andere als einfach. "Als Kind willst du wirklich, wirklich nicht anders sein. Du willst dazugehören", erklärt er. Die Fremdheit und das Bewusstsein, nicht dazuzugehören, hätten ihn damals sehr belastet: Es habe "jahrelange Scham und Verlegenheit" ausgelöst und einen Teil von ihm geformt, dessen Nutzen er lange nicht erkannte. Gleichzeitig habe ihn genau diese Angst, anders zu sein, dazu angetrieben, Englisch in kurzer Zeit zu lernen. Erst mit etwa 17 Jahren begann Sebastian, seine Herkunft und seine Andersartigkeit als Stärke zu begreifen: "Oh, warte, das ist eigentlich gut. Das ist wichtig. Das wird mir wahrscheinlich helfen."

Diese persönliche Geschichte spiegelt sich auch in seiner aktuellen Filmrolle wider. In "Fjord", der bei den Filmfestspielen in Cannes seine Premiere feiert, spielt er einen rumänischen Einwanderer in Norwegen. Der Film basiert auf einem realen Fall und befasst sich mit dem Aufeinanderprallen unterschiedlicher Kulturen und Wertvorstellungen – ein Thema, das Sebastian aus eigener Erfahrung kennt. Dass er die Rolle auf Rumänisch spielt, seiner Muttersprache, war für ihn eine besondere Rückkehr zu den eigenen Wurzeln. Privat steht für den Schauspieler derweil ebenfalls ein neues Kapitel bevor: Er und seine Partnerin, die britische Schauspielerin Annabelle Wallis (41), erwarten gemeinsam ihr erstes Kind.

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Getty Images Sebastian Stan bei der 5th Annual Academy Museum Gala in Los Angeles, 18. Oktober 2025

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Getty Images Sebastian Stan im März 2022

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Getty Images Sebastian Stan und Annabelle Wallis bei den Kering Women in Motion Awards in Cannes