Emily Bader war vor Jennifer Garners Kultrolle "paranoid"

Emily Bader (29) übernimmt in der geplanten Neuauflage von "30 über Nacht" eine Rolle, die vielen Filmfans bestens vertraut ist: Sie spielt Jenna Rink, die Jennifer Garner (54) im Original aus dem Jahr 2004 verkörperte. Wie Emily bei einem Galaabend von Airbnb.org gegenüber E! News verriet, war ihr durchaus bewusst, welche Erwartungen mit dieser Besetzung verbunden sind. Entsprechend groß war ihre Nervosität vor dem Projekt: "Ich war ein bisschen paranoid. Ich dachte mir: 'Okay, ich muss sichergehen, dass ich dem gerecht werde.'" Rückendeckung erhielt die Schauspielerin ausgerechnet von ihrer Vorgängerin. Jennifer ist als ausführende Produzentin an dem Remake beteiligt und begleitete Emily während der gesamten Arbeit persönlich. Dabei hatte sie auch einen Ratschlag für ihre Nachfolgerin parat, der diese zunächst etwas ratlos zurückließ.

Vor Drehbeginn hatte Jennifer ihrer Nachfolgerin bei einem Telefonat einen ungewöhnlichen Rat mitgegeben: "Mein einziger Rat an dich ist, den besten Sommer deines Lebens zu haben." Emily konnte damit zunächst wenig anfangen. "Das ist ein schrecklicher Rat. Was soll ich damit anfangen?", habe sie nach dem Gespräch gedacht. Mittlerweile ist der "My Lady Jane"-Star jedoch überzeugt, dass Jennifer "zu 1.000 Prozent" recht behalten hat. Schließlich sei es tatsächlich "der beste Sommer überhaupt" gewesen. Jennifer habe sich während der Dreharbeiten voll hinter das Projekt gestellt, sich persönlich um Emily gekümmert und ihr viel mit auf den Weg gegeben. Für die Schauspielerin ist die Unterstützung deshalb ein großes Geschenk. Gerade weil "30 über Nacht" so eng mit Jennifer verbunden ist, bedeute ihr deren Zuspruch besonders viel. Schließlich zählt der Film auch für Emily zu den prägendsten und besten romantischen Komödien. Sie habe ihn außerdem schon besonders oft erneut angesehen.

Emily Bader bekommt in der Neuauflage Unterstützung von Logan Lerman (34). Er übernimmt die männliche Hauptrolle, die im Original von Mark Ruffalo (58) gespielt wurde. Gemeinsam wollen die beiden die Geschichte, die inzwischen mehr als zwei Jahrzehnte alt ist, einem neuen Publikum näherbringen. Ihr Ziel ist, dass auch jüngere Zuschauer eine enge Verbindung zu dem Film entwickeln, wie Emily sie selbst zum Original hat. Jennifer steht dem Remake ebenfalls positiv gegenüber. Für sie führt das Projekt das Vermächtnis von Gary Winick fort, dem Regisseur des ersten Films, der 2011 an einem Hirntumor gestorben war. Über Emily fand sie gegenüber E! News liebevolle Worte: "Diese kleine Emily, sie ist bezaubernd." Wann die Neuauflage von "30 über Nacht" erscheinen soll, ist bisher allerdings nicht bekannt. Ein Starttermin steht noch aus.

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Getty Images Emily Bader bei der ersten Gala von Airbnb.org am 28. Oktober 2026 in den Milk Studios in Los Angeles

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Imago Jennifer Garner vor dem "Late Show with Stephen Colbert" Studio in New York

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