Mariska Hargitay (62) kann sich über ein stattliches Einkommen freuen: Für jede Folge von "Law & Order: Special Victims Unit" soll die Schauspielerin satte 850.000 US-Dollar bekommen. Das sind rund 767.000 Euro. Diese Summe erhält sie Berichten zufolge in ihrer Doppelfunktion als Hauptdarstellerin und ausführende Produzentin. Das Branchenmagazin Variety machte die Gehaltsangaben jetzt öffentlich. Anlass ist ein besonderes Jubiläum, denn in dieser Woche läuft in den USA die 600. Episode der NBC-Serie. Rechnet man die Gage hoch, ergibt sich ein beachtlicher Betrag. Zuletzt umfassten die Staffeln meist 21 bis 22 Folgen – damit könnte Mariska also bis zu 16,8 Millionen Euro verdienen. So beeindruckend die Summe auch ist – an der Spitze der bestbezahlten TV-Stars steht Mariska damit laut Variety nicht. Dem Bericht zufolge sollen Jennifer Aniston (57) und Reese Witherspoon (50) für ihre Arbeit an "The Morning Show" jeweils 1,8 Millionen Euro pro Episode erhalten. In derselben Liga spielt demnach Zendaya (30), die für jede Folge von "Euphoria" dieselbe Summe kassiert haben soll.

Selena Gomez (34), Steve Martin (81) und Martin Short (76) kommen für "Only Murders in the Building" angeblich jeweils auf halb so viel pro Episode. Auch Ellen Pompeo (57) hatte zuvor öffentlich gemacht, wie viel sie verdient: Ihr bringt "Grey's Anatomy" 18 Millionen Euro pro Staffel ein. "Law & Order: Special Victims Unit" befindet sich mittlerweile in der 28. Staffel und knackt nun die Marke von 600 Folgen. Seit dem Start der Krimiserie im Jahr 1999 spielt Mariska die Ermittlerin Olivia Benson. Im Jahr 2014 übernahm sie außerdem die Aufgabe als ausführende Produzentin und mischt seitdem auch hinter den Kulissen mit. Dabei hatte Mariska zwischenzeitlich sogar über einen Ausstieg nachgedacht.

Rund um die 25. Staffel im Jahr 2024 trieb sie die Sorge um, wegen ihrer jahrelangen Rolle als Olivia Benson als wenig wandelbar wahrgenommen zu werden. Inzwischen sieht die Schauspielerin nach eigener Aussage keinen Grund mehr, der Serie den Rücken zu kehren, denn die NBC-Produktion lasse ihr genügend Freiraum, um sich nebenbei anderen kreativen Projekten zu widmen. So realisierte sie während der Dreharbeiten unter anderem einen Film. In einer Drehpause stand sie außerdem sechs Wochen lang auf der Theaterbühne. 2026 übernahm sie zudem die Moderation der Emmy Awards. Die Karriere der Schauspielerin nahm also in jüngster Vergangenheit ordentlich an Fahrt auf, ohne dass sie auf ihre Paraderolle hätte verzichten müssen. Seit ihr damaliger Serienkollege Christopher Meloni (65) im Jahr 2011 ausgestiegen ist, trägt Mariska das Format als Hauptdarstellerin. Für ihre Darstellung der Olivia Benson wurde sie bereits mit einem Emmy ausgezeichnet. Mit Ehemann Peter Hermann hat sie drei Kinder, zwei davon adoptierten sie im Jahr 2011.

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Getty Images Mariska Hargitay bei den 78. Primetime Emmy Awards im Peacock Theatre in Los Angeles

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Imago Mariska Hargitay am Set von "Law & Order: SVU" in New York

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