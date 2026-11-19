Die Bewohner von Der Promihof bekommen die Folgen ihrer Regelverstöße zu spüren! In der siebten Folge erscheint Bauer Nino Sifkovits auf dem Hof und konfrontiert die Gruppe mit einer Liste ihrer Vergehen. Anschließend verkündet er eine Strafe, die den Alltag der Kandidaten deutlich verändert: Alle Nikotinprodukte sowie sämtliche Schmink- und Pflegeartikel müssen abgegeben werden. Für die Körperpflege steht den Promis damit nur noch Kernseife zur Verfügung. Besonders Jasmin Sainabou Jaegers (28) reagiert empört auf die Ansage. Das Model macht seinem Ärger vor den anderen Bewohnern Luft und möchte seine persönlichen Produkte zunächst nicht herausgeben. Dass die Abgabe vorgeschrieben ist, ist Jasmin dabei durchaus bewusst. Trotzdem fällt es ihr schwer, die Entscheidung hinzunehmen und ihre Sachen widerstandslos auszuhändigen.

Jasmins Reaktion sorgt auch innerhalb der Gruppe für Unmut. Die anderen Kandidaten befürchten, dass ihre Weigerung zusätzliche Konsequenzen für die Hofgemeinschaft haben könnte. Julia Römmelt (32) erinnert Jasmin deshalb daran, dass sie mit ihrem Widerstand gleich den nächsten Regelverstoß riskieren würde. Nach Ninos Besuch bleibt die Stimmung damit angespannt. Schließlich müssen bereits jetzt alle Bewohner für die Vergehen aufkommen und auf ihre gewohnten Produkte verzichten. Für die Raucher bedeutet die Entscheidung, dass vorerst keine Zigaretten mehr zur Verfügung stehen. Gleichzeitig müssen sämtliche Kandidaten ihre bisherige Schmink- und Pflegeroutine aufgeben. Cremes, Make-up und andere persönliche Pflegeartikel gehören nach der Verkündung nicht mehr zur Ausstattung. Übrig bleibt lediglich die Kernseife, mit der die Gruppe nun im gemeinsamen Hofalltag zurechtkommen muss.

Auch Vanessa Brahimi trifft die Strafe hart. Die Realitydarstellerin wirkt nach der Bekanntgabe niedergeschlagen und hadert besonders damit, künftig auf ihr Make-up verzichten zu müssen. Ohne Schminke fühlt sie sich nach eigenen Worten nicht wie sie selbst. "Ich werde mich nicht wohlfühlen, das ändert dann halt auch voll meine Personality", erklärt sie in der Sendung. Für Vanessa hängt an ihrer gewohnten Beautyroutine offenbar auch ein Stück ihres Selbstgefühls. Entsprechend schwer fällt es ihr, sich mit der neuen Situation abzufinden. Wie sehr sie die Einschränkung beschäftigt, fasst sie schließlich knapp zusammen: "Ich fühle mich schrecklich." Ob sich Vanessa und ihre Mitbewohner mit der reduzierten Ausstattung arrangieren können, werden die kommenden Folgen von "Der Promihof" zeigen. "Der Promihof" – ab dem 22. Oktober auf RTL+ sowie ab dem 29. Oktober um 22:15 Uhr bei RTL ZWEI.

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Instagram / jasminsainabou Jasmin Sainabou Jägers, Dezember 2025

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RTLZWEI Die abgegebenen Produkte bei "Der Promihof" 2026

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