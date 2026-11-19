Großes Wiedersehen auf dem roten Teppich! Rachel Zegler (25) besuchte jetzt die New Yorker Premiere von "Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping" und traf dort laut Just Jared gleich auf zwei alte Bekannte. Neben ihrem früheren Filmpartner Tom Blyth (31) war auch ihr Exfreund Josh Andrés Rivera unter den Gästen. Die drei Schauspieler verbindet ihre gemeinsame "Panem"-Vergangenheit: 2023 standen sie für "Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes" gemeinsam vor der Kamera. Während Rachel als Lucy Gray Baird zu sehen war, verkörperte Tom den jungen Coriolanus Snow und Josh dessen engen Vertrauten Sejanus Plinth.

Rachel und Josh waren rund drei Jahre lang ein Paar, bevor sie sich Ende 2024 trennten. Wie Just Jared berichtet, sollen die beiden allerdings weiterhin freundschaftlich miteinander verbunden sein. Noch wenige Monate vor dem Liebes-Aus widmete Rachel ihrem damaligen Partner auf Instagram liebevolle Worte zu seinem 29. Geburtstag. "Er ist mein allerbester Freund", schwärmte die Schauspielerin damals von Josh. Außerdem fügte sie hinzu: "Ich bin so glücklich, von ihm geliebt zu werden." Ob die beiden bei der Premiere auch Gelegenheit hatten, sich auszutauschen, ist jedoch nicht bekannt.

Der neue Film "Sunrise on the Reaping" kommt hierzulande am 19. November 2026 in die Kinos. Im Mittelpunkt stehen der junge Haymitch Abernathy, gespielt von Joseph Zada (21), und seine Teilnahme an den 50. Hungerspielen. Bei diesem zweiten Jubeljubiläum müssen doppelt so viele Tribute wie üblich in die Arena ziehen. Dort verbündet sich Haymitch unter anderem mit Maysilee Donner, die von Mckenna Grace (20) gespielt wird. Gemeinsam stellen sie sich gegen die Kontrolle des Kapitols unter Präsident Snow, verkörpert von Ralph Fiennes (63). Fans der Filmreihe dürfen sich also auf jede Menge Spannung im Kino gefasst machen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rachel Zegler bei der Premiere von "The Hunger Games: Sunrise On The Reaping" in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence, Elle Fanning und Woody Harrelson und viele weitere Stars bei der Premiere von "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping"

Anzeige Anzeige