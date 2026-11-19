Große Sorge bei Katharina Wagener (31): Ihr Sohn Mari hat derzeit mit hohem Fieber zu kämpfen. Am Dienstag kletterte seine Temperatur auf beinahe 40 Grad, weshalb die Realitydarstellerin kurzerhand mit ihm zum Kinderarzt fuhr. Noch am selben Abend informierte sie ihre Instagram-Follower über den Gesundheitszustand des Kleinen und verriet, was sie besonders beunruhigte. Offenbar erinnerte sie sein Verhalten an eine frühere Erkrankung, bei der Mari unter einer schweren Lymphknotenentzündung gelitten hatte. "Bin jetzt zum Kinderarzt gefahren. Fieber geht auf fast 40 hoch und Mari benimmt sich wie damals, als er die starke Lymphknotenentzündung hatte", erklärte Katharina in ihrer Story. Die Ähnlichkeit zu den damaligen Beschwerden ließ bei der Mutter offenbar die Alarmglocken schrillen, weshalb sie die Symptome lieber direkt ärztlich abklären lassen wollte.

Nach dem Besuch beim Kinderarzt gab es für Katharina zunächst eine vorsichtige Entwarnung. Bei der Untersuchung deutete offenbar alles auf eine gewöhnliche Virusinfektion hin, weshalb die Familie vorerst abwarten und versuchen soll, Maris Fieber zu senken. Doch die Einschätzung der Ärzte konnte die Realitydarstellerin nicht vollständig beruhigen. In einem weiteren Instagram-Update verriet sie, dass sie trotz der Diagnose ein ungutes Gefühl habe. "Aktuell sieht wohl alles nach einer normalen Virusinfektion aus. Das heißt erst mal abwarten und das Fieber senken. Aber ich weiß nicht, mein Mamagefühl sagt mir was anderes", schrieb die besorgte Mutter. Was genau hinter ihren Zweifeln steckt oder welche andere Ursache sie für die Beschwerden ihres Sohnes vermutet, ließ Katharina offen. Ob sich ihre Befürchtungen bestätigen, bleibt damit zunächst abzuwarten.

Zwischen all den Sorgen um Maris Gesundheit fand Katharina aber auch Zeit zum Basteln mit ihrem Sohn. In einer weiteren Instagram-Story zeigte die Realitydarstellerin, wie sich die beiden beim gemeinsamen Basteln die Zeit vertrieben. Auf dem Video war zu sehen, wie Mari mit einer großen Schere Streifen in ein weißes Blatt Papier schnitt, auf das zuvor ein grünes, lächelndes Gesicht gemalt worden war. Katharina schrieb zu den Aufnahmen: "Wir spielen Friseur". Die gemeinsame Bastelrunde sorgte zumindest kurzzeitig für etwas Ablenkung von den gesundheitlichen Sorgen. Wie es Mari mittlerweile geht und ob weitere Untersuchungen notwendig sind, hat seine Mutter bislang nicht verraten.

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Instagram / kathiwagener Kathi Wagener im November 2024

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Instagram / kathiwagener Kathi Wagener mit ihrem Baby Emilio, April 2026

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