Offset (34) räumt mit Spekulationen über einen Rosenkrieg auf. Der Rapper war jetzt zu Gast in der Sendung "The Real Report" und sprach dort offen über das Verhältnis zu seiner Ex Cardi B (34). Im Gespräch mit den Gastgebern Tony Yayo und Uncle Murda betonte das ehemalige Migos-Mitglied, dass zwischen ihm und der Musikerin derzeit alles ruhig sei. Das gemeinsame Elternsein laufe friedlich ab, Probleme gebe es dabei keine. Auch Cardis neuer Partner war Thema in der Sendung. Offset stellte dabei klar, dass er keinerlei negative Gefühle gegenüber Stefon Diggs (32) hege. Der NFL-Profi ist der neue Lebensgefährte der Rapperin und Vater ihres jüngsten Kindes.

Tony ließ die Antwort jedoch nicht einfach so stehen. Im weiteren Gespräch fragte der Moderator genauer nach und stellte in den Raum, ob Offset möglicherweise anders reagiert hätte, wenn er Stefon persönlich begegnet wäre. Der Rapper ließ sich von diesem Einwand jedoch nicht aus der Ruhe bringen. Er blieb bei seiner Haltung und wies die Vorstellung zurück, zwischen ihm und dem Sportler könnte es böses Blut geben. Von einer Rivalität zwischen den beiden Männern wollte Offset also nichts wissen. Seine Aussagen in der Sendung zeichnen damit ein klares Bild. Weder wegen Cardis neuer Beziehung noch rund um die Organisation des Familienalltags wird demnach aktuell ein Streit ausgetragen.

Über mehrere Jahre hinweg waren Offset und Cardi ein Paar und zählten zu den bekanntesten Liebespaaren der Rapwelt. Während ihrer gemeinsamen Zeit bekamen die beiden auch Kinder. Auch wenn die Liebe zwischen den beiden inzwischen vorbei ist, bleiben sie dadurch als Eltern weiterhin miteinander verbunden. Mittlerweile ist auch Stefon fester Teil von Cardis familiärem Umfeld. Die Rapperin hat mit dem Footballstar ebenfalls ein Kind bekommen.

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Getty Images Offset und Cardi B, Rapper

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Getty Images Cardi B und Stefon Diggs, Mai 2025

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