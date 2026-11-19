Nico Legat (28) spricht so offen wie selten über die Angst, die er als Kind vor seinem Vater Thorsten Legat (58) hatte. In der Sendung Prominent verwandt, die seit dem 10. November auf RTL+ zu sehen ist, spricht der Realitystar gemeinsam mit seinem Vater über belastende Erinnerungen an seine Kindheit. Das Auftreten des ehemaligen Fußballprofis habe ihn und seinen Bruder damals so sehr eingeschüchtert, dass sich die beiden Jungen teilweise kaum aus ihrem Kinderzimmer getraut hätten. Selbst der Weg nach unten sei für sie manchmal eine Überwindung gewesen. Vor allem die aggressive Ausstrahlung seines Vaters habe Nico zugesetzt. Diese Erfahrungen würden ihn bis heute begleiten. Der Sportler setzt sich mit den Worten seines Sohnes auseinander und bereut mittlerweile selbst Fehler, die er in jener Zeit gemacht hat.

Wie bedrohlich er seinen Vater damals wahrgenommen habe, beschreibt Nico bei RTL mit deutlichen Worten: "Er hatte eine sehr krasse Aggressivität an sich". Die Furcht vor seinem Vater sei dabei nicht auf die eigenen vier Wände beschränkt gewesen: "Ich hatte immer Angst, wenn wir über die Straße gegangen sind, dass er gleich den nächsten Menschen auffrisst oder zusammenschlägt", gesteht der Realitystar. Hinzu kam ein enormer Leistungsdruck: Je bekannter Thorsten wurde, desto größer seien auch die Erwartungen aus dem Umfeld geworden. Nico habe dadurch das Gefühl entwickelt, sich keine Schwäche erlauben zu dürfen. Diese Last habe ihn schwer getroffen. "Das hat mich halt so in den Ruin getrieben", blickt er zurück. Weitere Einblicke in die gemeinsame Geschichte der beiden gibt es in neuen Folgen von "Prominent verwandt", die immer dienstags ab 0 Uhr bei RTL+ erscheinen.

Schon vor der Ausstrahlung hatte Nico angekündigt, in "Prominent verwandt" auch die Schattenseiten seines eigenen Erfolgs offenzulegen. Dazu zählt sein Absturz durch Drogen und Alkohol: "Ich hatte fast keinen Bock mehr auf mein Leben. Das Leben, das ich leben wollte, konnte ich nicht", gesteht er bei RTL. Der Konsum veränderte seinen Charakter und er habe seine Eltern und vor allem sich selbst belogen, bis er schließlich komplett abgestürzt sei. Trotz der schmerzhaften Erinnerungen an seine Kindheit macht Nico deutlich, welche Rolle seine Familie auf dem Weg aus dem Tief gespielt hat: "Das hätte ich nicht geschafft, wenn ich meine Eltern nicht an meiner Seite hätte."

Anzeige Anzeige

Instagram / nico.legat Nico und Thorsten Legat, Sohn und Vater

Anzeige Anzeige

Instagram / thorsten_legat_official Nico und Thorsten Legat, Juli 2025

Anzeige Anzeige