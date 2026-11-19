Pablo Ben Yakov hat im Rechtsstreit mit Constantin Entertainment einen Teilerfolg erzielt. Der Regisseur hatte gegen die Produktionsfirma geklagt, weil er für seine Arbeit an der zweiten Staffel der Netflix-Realityshow "Kaulitz & Kaulitz" seiner Ansicht nach nicht angemessen gewürdigt worden war. Wie Bild berichtet, gab ihm das Landgericht München nun zumindest in einem entscheidenden Punkt recht: Constantin muss den Filmemacher künftig als gleichberechtigten Regisseur der Staffel nennen. Pablo hatte vier der insgesamt acht Episoden gedreht und war damit für die Hälfte der Folgen verantwortlich. An deren Schnitt und Fertigstellung wirkte er zwar nicht mehr mit, dennoch muss seine Beteiligung an der Produktion über die Zwillinge Bill (37) und Tom Kaulitz (37) künftig entsprechend anerkannt werden. Damit konnte der Filmemacher seine zentrale Forderung vor Gericht durchsetzen.

Allerdings musste Pablo vor Gericht auch zwei Niederlagen hinnehmen. So wollte der Filmemacher nicht nur als Regisseur, sondern zusätzlich als Autor der zweiten Staffel aufgeführt werden, doch diesen Anspruch wies das Landgericht München zurück. Auch seine Forderung nach einer Nachzahlung von 70.000 Euro blieb erfolglos. Laut Bild hatte Pablo für seine Arbeit an dem Netflix-Format bereits eine Gage von 250.000 Euro erhalten. Die Zusammenarbeit mit Constantin Entertainment war jedoch nach wenigen Monaten vorzeitig beendet worden, nachdem die Produktionsfirma mit seiner Leistung offenbar nicht zufrieden gewesen war. Seine Arbeit habe "nicht den geforderten qualitativen Ansprüchen einer Netflix-Produktion" entsprochen, begründete Constantin die Trennung damals laut Bild. Die verbliebenen Arbeiten an der Staffel wurden anschließend ohne den Regisseur fertiggestellt.

Für weiteren Streit sorgte die Verleihung des Deutschen Fernsehpreises 2025, bei der "Kaulitz & Kaulitz" in der Kategorie "Beste Unterhaltung Reality" ausgezeichnet wurde. Sowohl im Nominierungstext als auch in der Danksagung tauchten lediglich Annika Blendl und Michael Schmitt als Regisseure auf, während Pablos Name unerwähnt blieb. Daraufhin ging der Filmemacher auch rechtlich gegen den Deutschen Fernsehpreis vor und bekam vor dem Oberlandesgericht Köln zunächst recht. Durch die Nennung der beiden anderen Regisseure sei "der Eindruck erweckt worden, dass weitere Personen an dieser Regieleistung nicht beteiligt waren", zitiert Bild aus der Gerichtsbegründung. In der Netflix-Realityshow nehmen Bill und Tom Kaulitz ihre Zuschauer mit in ihren glamourösen Alltag zwischen Konzerten, Partys und privaten Momenten.

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Imago Bill und Tom Kaulitz bei der Premiere von "Kaulitz & Kaulitz" Staffel 3 im Delphi Filmpalast in Berlin

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Netflix Bill und Tom Kaulitz, "Kaulitz & Kaulitz" Staffel drei

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