Für seine neueste Rolle hat Stephen Graham hart an seinem Körper gearbeitet. In der Krimiserie "Nocturne" verkörpert der Schauspieler den Serienkiller Jurek Walter, der im Keller des Riverside Psychiatric Hospital gefangen gehalten wird. Um seiner Figur eine möglichst bedrohliche Ausstrahlung zu verleihen, setzte Stephen auf intensives Krafttraining, wie er im Gespräch mit Interview Magazine verriet. Obwohl er eher klein gewachsen ist, wollte er einen Mann darstellen, der jederzeit zu brutaler Gewalt fähig wäre. "Ich wollte, dass er ein Mann ist, der dir, wenn er es wirklich wollte, mit bloßen Händen den Kiefer abreißen könnte", erklärte er. Dafür absolvierte der Schauspieler regelmäßig Trainingseinheiten mit seinem Personal Trainer. "Ich habe ziemlich viel mit meinem Trainer trainiert, weil ich meine körperliche Form verändern wollte", berichtete er. In der Serie stehen neben Stephen unter anderem auch Liev Schreiber (59), Zazie Beetz (35), Chrissy Metz (46) und Rory Culkin (37) vor der Kamera.

Neben dem körperlichen Training beschäftigte sich Stephen auch intensiv mit dem Drehbuch, um die Persönlichkeit und die Beweggründe seiner Figur besser zu verstehen. Diese Herangehensweise legt er auch anderen Schauspielern ans Herz: "Wenn ich jemals um Rat gebeten werde, sage ich: 'Analysiert einfach das Drehbuch und schaut euch an, was über eure Figur gesagt wird. Das gibt euch Hinweise darauf, wer diese Person ist und worum es ihr geht'", erklärte er dem Magazin. Darüber hinaus stand Stephen in engem Austausch mit Autor Rowan Joffe und Showrunner John Hlavin. Gemeinsam gingen sie Jureks Vergangenheit und den Motiven für sein Handeln auf den Grund. Für Stephen ist "Nocturne" im Kern eine Rachegeschichte, in der seine Figur auf der Suche nach der Wahrheit ist. Die Form der begründeten Vergeltung, die im Mittelpunkt der Handlung steht, erinnerte ihn dabei an die Atmosphäre eines Films von Akira Kurosawa.

Einen Großteil seiner Szenen drehte Stephen gemeinsam mit Rory Culkin. Dabei lernte er seinen Kollegen als faszinierenden und wunderbaren Menschen kennen. Damit die beiden auch vor der Kamera möglichst vertraut miteinander umgehen konnten, verbrachten sie bewusst Zeit miteinander abseits des Sets. Sie besuchten gemeinsam Kunstausstellungen, gingen essen und unternahmen sogar einen Ausflug aufs Land, um sich eine kleine Theateraufführung anzusehen. Mit einem Augenzwinkern erinnerte sich Stephen im Gespräch mit Interview Magazine an diese Unternehmungen: "Ich will ehrlich sein: Wir hatten gewissermaßen ein paar Dates. Wir gingen in Galerien, essen und fuhren etwa 40 Minuten aus Pittsburgh heraus, um uns mitten im Nirgendwo dieses schöne kleine Theaterstück anzusehen." Hinter den Treffen steckte durchaus eine Absicht, wie er erklärte: "Es ging einfach darum, einander kennenzulernen, damit wir uns miteinander wohlfühlen konnten."

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