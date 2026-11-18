Die neu veröffentlichte Netflixdoku "Russell Brand: Open Secret" rückt die Aussagen mehrerer früherer Partnerinnen von Russell Brand (51) in den Mittelpunkt. Sie zeichnen ein erschütterndes Bild von mutmaßlichen sexuellen Übergriffen, Kontrolle und Demütigungen, die teils noch vor seiner Berühmtheit stattgefunden haben sollen. Eine Exfreundin, die in der Produktion anonym bleibt und Emily genannt wird, erhebt einen besonders schweren Vorwurf: Russell soll sie während ihrer Beziehung gegen ihren Willen zum Sex gezwungen haben. Sie habe sich gewehrt und ihn angefleht, aufzuhören. "Ich sagte immer wieder Nein. Ich sagte: 'Hör auf, Russell! Hör auf! Bitte nicht! Bitte!' Ich, ich flehte ihn an", erzählt sie in der Doku. Damals habe sie das Geschehene selbst infrage gestellt. Weil sie mit ihm zusammen war, habe sie sich gefragt, ob es trotzdem eine Vergewaltigung gewesen sei. Anvertraut habe sie sich nur einer Freundin.

Auch Jordan Martin schildert in der Doku mutmaßlich kontrollierendes und demütigendes Verhalten während ihrer Beziehung mit Russell ab 2007. Auf Hawaii soll er ihr das Sonnenbaden verboten, ihre Kleidung als zu aufreizend kritisiert und verlangt haben, dass sie ausschließlich Schwarz trage. Zudem habe Russell sie so lange zum Zähneputzen gedrängt, bis ihr Zahnfleisch blutete. Nach einem Streit, bei dem er ihr Handy zerstört haben soll, habe er ihr ungefragt in die Jeans gegriffen und sie mit einem Finger penetriert. Angezeigt oder jemandem erzählt habe Jordan das nie. Amanda Alguero Alejos, eine frühe Partnerin des Comedians, spricht zunächst von einer liebevollen Beziehung mit gemeinsamen Zukunftsplänen. Mit seinem Einstieg in die Stand-up-Szene, den weiblichen Fans und immer mehr Drogen habe er sich jedoch stark verändert. Schließlich habe sie ihn endgültig verlassen. Sein früherer Freund Mark Pinheiro will gesehen haben, wie Russell eine Frau an den Armen festhielt, während sie sich loszureißen versuchte. Erst als Mark das Licht anschaltete, habe er sie losgelassen.

Warum solche Vorwürfe und Gerüchte über Jahrzehnte nicht öffentlich aufgearbeitet wurden, ist ebenfalls Thema der Produktion. Comedian Nish Kumar erklärt, Menschen seien für den Fall, dass sie darüber sprächen, mit rechtlichen Schritten bedroht worden. Russells Ruf als großes Talent habe sein Verhalten zusätzlich erleichtert und verlängert. Regisseurin Olivia Isaacs beschreibt das Ziel der Doku so: "Wir wollten das Ganze umfassender und breiter betrachten, um Russell Brand, seine Person und die Welten, in denen er sich bewegte und lebte, besser zu verstehen. Und um zu verstehen, warum die Vorwürfe nicht früher ans Licht kamen und was nötig war, damit es Jahrzehnte nach dem Aufkommen der Gerüchte so weit kam." Den Anstoß zur strafrechtlichen Aufarbeitung gaben 2023 Recherchen von Channel 4, The Times und The Sunday Times. Am Londoner Southwark Crown Court wurde Russell später wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe an vier Frauen verurteilt. Das Strafmaß beträgt zehn Jahre und sechs Monate Haft.

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Getty Images Russell Brand, Juli 2024

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Getty Images Russell Brand moderiert die MTV Video Music Awards am 13. September 2009 in der Radio City Music Hall in New York

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