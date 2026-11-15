Prinzessin Estelle absolviert ihr Schulpraktikum im Palast

Für andere Schüler geht es zum Schnuppern in einen Betrieb, für Prinzessin Estelle (14) führte der Weg zum Praktikumsplatz ausgerechnet an den Arbeitsplatz ihres Opas. Die junge Thronfolgerin verbrachte die 46. Kalenderwoche am Stockholmer Königshof, wo sie sich mit den Abläufen hinter den Palastmauern vertraut machte. Einen besonders exklusiven Einblick gewährte ihr König Carl Gustaf (80): Estelle durfte dem Monarchen bei der Erledigung seiner täglichen Pflichten über die Schulter schauen und nahm an seinen Sitzungen teil. Wie die schwedische Prinzessin ihr Praktikum empfand, verriet sie anschließend höchstpersönlich via Instagram. "Das war toll und lehrreich", lautete ihr Urteil. Dazu gewährte das Königshaus seinen Followern mit einer kleinen Bilderstrecke einen Eindruck davon, wie die royale Schülerin ihre Praktikumstage verbrachte.

Während ihrer Tour durch die verschiedenen Ressorts lernte Estelle die Arbeit abseits der öffentlichen Auftritte der Königsfamilie kennen. Die Schwedin beschäftigte sich sowohl mit der historischen Seite des Königshauses im Archiv und in der Bernadotte-Bibliothek als auch mit dessen Vermarktung und den Angeboten für Besucher. Darüber hinaus lernte sie die Arbeit des Hofmarschallamts kennen. Kunst stand ebenfalls auf ihrem Stundenplan: Bei der Kulturstiftung PREKS machte sie Bekanntschaft mit dem Künstler, der das Werk für das nächste Jahr gestaltet. Sogar ihren Rückblick verfasste die Schülerin noch während ihres Einsatzes: "Den Rest der Woche war ich in verschiedenen Bereichen des Hofes, um mehr über die unterschiedlichen Abteilungen des Palastes zu erfahren, darunter die Infoabteilung, wo ich gerade sitze und das hier schreibe."

Für die Königsenkelin bot das Praktikum einen Einblick in ihre künftigen Aufgaben. Schließlich ist ihr weiterer Lebensweg durch ihre Geburt bereits in weiten Teilen vorgezeichnet. Als Tochter von Prinzessin Victoria (49) nimmt sie den zweiten Rang in der Thronfolge ein. Ihre Mutter wiederum soll als ältestes Kind des amtierenden Monarchen und seiner Ehefrau Königin Silvia (82) eines Tages die Krone übernehmen. Für Estelle war die Praktikumswoche somit auch eine Gelegenheit, sich mit ihrem späteren Wirkungsfeld auseinanderzusetzen. Wie sehr sie die Erfahrungen der vergangenen Tage zu schätzen weiß, machte die Prinzessin zum Abschied deutlich: Sowohl an die zahlreichen beteiligten Angestellten des Königshauses als auch an ihren Großvater richtete sie ein persönliches Dankeschön.

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Instagram / kungahuset Prinzessin Estelle an ihrem 14. Geburtstag

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Imago Kronprinzessin Victoria, Prinz Daniel und Prinzessin Estelle beim Galadinner zum 80. Geburtstag von König Carl Gustaf in Stockholm

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