Erkrankt: Prinz Daniel sagt Reise mit Prinzessin Victoria ab

Prinz Daniel von Schweden (53) hat seine gemeinsame Reise mit Prinzessin Victoria (49) nach Västernorrland überraschend abgesagt. Eigentlich sollte der Royal seine Frau am Mittwoch, dem 14. Oktober, zu mehreren Terminen in der nordschwedischen Provinz begleiten. Geplant waren unter anderem gemeinsame Besuche in Rotsidan und Härnösand. Doch noch am Mittwochmorgen kam es zu einer kurzfristigen Änderung: Daniels Name war plötzlich nicht mehr im offiziellen Kalender des schwedischen Königshauses aufgeführt. Inzwischen hat der Hof auch den Grund für sein Fehlen bekannt gegeben. "Er ist erkältet", erklärte Informationschefin Margareta Thorgren gegenüber Svensk Damtidning. Victoria ließ sich davon nicht aufhalten und reiste ohne ihren Mann in den Norden des Landes, um die geplanten Programmpunkte wie vorgesehen zu absolvieren. Der Besuch in den nordschwedischen Verwaltungsbezirk wurde damit zum Solotermin für die Kronprinzessin, während ihr Ehemann sich zu Hause auskurierte.

Die Reise nach Västernorrland war allerdings nicht der einzige Auftritt, den Daniel aus gesundheitlichen Gründen streichen musste. Noch vor der Abfahrt wurde er bei den "WASP Academia and Industry Days" im Stockholmer Veranstaltungsort Cirkus erwartet. Auch dieser Termin fiel kurzfristig flach. "Ja, er sagt wegen einer Erkältung ab", bestätigte Margareta gegenüber Svensk Damtidning. Nach Angaben des Königshauses steckt hinter Daniels Abwesenheit somit lediglich ein Infekt. Weitergehende gesundheitliche Probleme wurden nicht genannt. Wann der Prinz seine offiziellen Aufgaben wieder aufnehmen kann, teilte der Hof ebenfalls nicht mit. Zunächst bleibt es dabei, dass Victoria ihre Verpflichtungen im Norden des Landes ohne Daniel erfüllt.

Schon zu Wochenbeginn hatte der Herzog von Västergötland gefehlt: Am Montag stand ein gemeinsamer Besuch mit Victoria bei der Polizei in Stockholm auf dem Programm – auch dort erschien die Kronprinzessin ohne ihren Mann. Damit zieht sich seine Abwesenheit bereits über mehrere Tage und betrifft sowohl einen Paartermin an der Seite der Thronfolgerin als auch einen eigenen offiziellen Auftritt. Daniel trägt den Titel Herzog von Västergötland und ist der Ehemann der schwedischen Thronfolgerin. Die beiden sind seit 2010 verheiratet, sie haben zwei gemeinsame Kinder, Prinzessin Estelle (14) und Prinz Oscar (10). Bei royalen Verpflichtungen treten Daniel und Victoria regelmäßig zusammen auf, für die aktuellen Termine muss die Kronprinzessin nun jedoch ohne ihren Mann auskommen.

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Getty Images Prinz Daniel und Prinzessin Victoria, Oktober 2024

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Imago Prinzessin Victoria bei der Einweihung des Storängen-Feuchtgebiets in Krambol, Katrineholm am 27. August 2026

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