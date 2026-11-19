Victoria Pedretti (31) könnte im geplanten X-Men-Reboot die Rolle der Mystique übernehmen. Wie Scooper James Mack auf X verkündete, wird der Netflix-Star derzeit als Favoritin für Raven Darkhölme gehandelt, die blauhäutige Gestaltwandlerin aus dem Marvel-Universum. Sollte Victoria die Rolle tatsächlich bekommen, würde sie Jennifer Lawrence (36) nachfolgen. Diese verkörperte Mystique in den jüngeren Filmen der bisherigen "X-Men"-Reihe. Davor war Rebecca Romijn (54) als Mutantin auf der Leinwand zu sehen. Laut Filmstarts ist Victorias mögliche Beteiligung bisher allerdings nur ein Gerücht: Weder Marvel noch die Schauspielerin selbst haben die Besetzung offiziell bestätigt. Für den neuen Mutantenfilm soll Jake Schreier die Regie übernehmen. Nach aktuellem Plan ist der Drehbeginn für Anfang 2027 angesetzt. In den deutschen Kinos soll das Reboot dann am 4. Mai 2028 starten.

Die Information geht bislang ausschließlich auf James zurück. Dieser hat sich laut Filmstarts bisher weder durch große Exklusivmeldungen einen Namen gemacht noch ist er nachweislich mit Falschmeldungen aufgefallen. Zuvor war bereits ein anderer Name für die Mystique-Rolle im Gespräch: Auch Hunter Schafer wurde als mögliche Besetzung gehandelt. Bei der offiziellen Vorstellung des Casts war der Euphoria-Star allerdings nicht dabei. Der damalige Stand könnte inzwischen also überholt sein. Für Victoria wäre der Marvel-Film die bislang größte Produktion ihrer Karriere. Bekannt wurde sie durch ihre Darstellung der Nell Crain in der Netflix-Miniserie "Spuk in Hill House". Anschließend übernahm sie Hauptrollen in "Spuk in Bly Manor" und You - Du wirst mich lieben. Auch auf der Kinoleinwand konnte die Schauspielerin bereits Erfahrungen sammeln. Unter anderem war sie in "Once Upon a Time ... in Hollywood" und "Origin" zu sehen.

Ein Großteil der Besetzung des neuen "X-Men"-Ensembles steht bereits fest, wie Deadline berichtet. Sadie Sink (24) wird als Jean Grey zu sehen sein, während Kit Connor (22) die Rolle des Cyclops übernimmt. Christopher Abbott (40) verkörpert Professor X. Adam Driver (43) wird als Bösewicht Mister Sinister auftreten. Zum bestätigten Mutantenteam gehören außerdem Samara Weaving (34) als Emma Frost, Inde Navarrette (25) als Rogue und Maya Boyd als Storm. Fans müssen allerdings nicht bis zum Reboot warten, um Mystique erneut auf der Kinoleinwand zu sehen. Die Figur kehrt bereits vorher in "Avengers: Doomsday" zurück. Dort schlüpft Rebecca laut Filmstarts erneut in die Rolle der Gestaltwandlerin, die sie schon in den frühen "X-Men"-Filmen verkörpert hatte. Der Marvel-Blockbuster soll am 16. Dezember 2026 in die Kinos kommen.

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Imago Jennifer Lawrence als Raven/Mystique in "X-Men: Dark Phoenix"

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Getty Images Victoria Pedretti, Schauspielerin

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