Anya Elsner (22) spricht offen über eine schwierige Zeit in ihrem Leben. In einer Fragerunde auf Instagram thematisierte die Realitybekanntheit jetzt den früheren Bruch mit ihrer Mutter Katrin. Dabei erklärte sie auch, weshalb sie nach der Trennung ihrer Eltern ausgerechnet ihrer Mutter die Schuld am Zerbrechen der Familie gab. Immerhin war es Anyas Vater, der fremdgegangen war. Wie Katrin selbst erklärte, war seine Untreue der Grund für ihre Trennung. Dennoch richtete die damals tief verletzte Anya ihre Wut gegen die Mutter. Als ihr Vater auszog, verlor sie ihre wichtigste Bezugsperson. Da sie nicht mit ihm gehen konnte, blieb sie mit Katrin zurück und fühlte sich in dieser Situation gebrochen. Heute kann sie ihr damaliges Verhalten besser einordnen: Sie habe ihren eigenen Schmerz auf ihre Mutter übertragen und ihr damit bewusst wehtun wollen.

Auslöser für ihre Offenheit war die Frage eines Fans. Dieser wollte wissen, warum Anya ihrer Mutter die Schuld gegeben habe, obwohl ihr Vater untreu gewesen sei. In ihrer Story erinnerte sich die ehemalige GNTM-Teilnehmerin an die belastende Zeit: "Zu der Zeit, als meine Eltern sich getrennt haben, waren ich und meine Mama an einem absoluten Tiefpunkt. Unsere Bindung zueinander war dort am allerschlimmsten." Vor allem der plötzliche Abschied ihres Vaters aus dem Alltag habe ihr zugesetzt. "Mein Papa – meine einzige Bezugsperson – ist ausgezogen und die Umstände haben es nicht zugelassen, dass ich mit ihm ziehe, also war ich mit meiner Mama alleine zu Hause", schilderte sie. Rückblickend betrachtet Anya ihre damalige Reaktion als eine Art Schutzmechanismus. "Ich denke, das war damals meine Art und Weise, das zu kompensieren und damit umzugehen. Ich war selber so gebrochen, dass ich das alles auf meine Mama projiziert habe, um ihr einen reinzudrücken", gestand sie.

Wie zerrüttet das Verhältnis zwischen Anya und ihrer Mama war, bekamen die Zuschauer auch in der zweiten Folge von Prominent verwandt zu sehen. Bei einer Challenge sollten die beiden über frei hängende Leitern auf ein schwebendes Gerüst klettern und dabei Fragen beantworten. Doch Katrin fehlte irgendwann die Kraft, um weiterzuklettern. Die 22-Jährige reagierte mit heftigen Vorwürfen. Ihre Mutter hatte ihr schließlich versprochen, nicht abzubrechen. "Das bestätigt genau das, was ich von dir gedacht habe. Dass du einfach nicht diesen Kampfgeist hast. Das bestätigt alles", schimpfte sie. Auch nach dem Abstieg ließ Anya ihre Mutter mit deren Entschuldigungsversuch abblitzen und bezeichnete sie als "peinlich, so peinlich". Zurück in der Villa untersagte sie Katrin, über die gescheiterte Aufgabe zu sprechen. Diese zog sich schließlich von der Gruppe zurück und brach in Tränen aus. "Ich bin total sauer auf mich selbst. Ich hatte einfach nicht genügend Kraft", erklärte Katrin im Einzelinterview. Als Anya sich später zu ihr setzte, blieb Trost aus. Katrin äußerte einen bitteren Verdacht: "Es ist so schlimm, das zu sagen. Aber ich weiß, dass sie sich nicht zu mir setzt aus Liebe, sondern weil sie ein gutes Bild aufrechterhalten will vor den anderen."

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RTL Katrin und Anya Elsner bei "Prominent verwandt"

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Instagram / anya.elsner Anya Elsner, "Prominent verwandt"-Kandidatin 2026

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