Mathias Mester (40) hat ausgeplaudert, wie er und seine Freundin Christina Holtmann (38) vor drei Jahren im digitalen Datingdschungel den absoluten Volltreffer landeten. Im Interview mit RTL verriet der ehemalige Parasportler jetzt, dass alles mit einem Match auf der Dating-App Bumble begann. Christina, die heute als Fitnesstrainerin arbeitet, stieß dort auf sein Profil, konnte zunächst aber kaum fassen, dass sich dahinter wirklich der bekannte Athlet verbarg. "Sie konnte es nicht glauben, ob ich das bin", erinnert sich Mathias. Von ihrer anfänglichen Skepsis ließ sie sich jedoch nicht abhalten und wagte den ersten Schritt: Sie schrieb ihm eine Nachricht. Aus dem lebhaften Chat wurde bald ein erstes Date, bei dem schnell klar war: "Das läuft hier in die richtige Richtung." Nur wenige Monate nach dem digitalen Kennenlernen machten die beiden ihre Beziehung offiziell.

Was das Paar besonders zusammenschweißt, ist die gemeinsame Leidenschaft für den Sport. Christina hat Sportwissenschaften studiert und schreibt inzwischen sogar die Trainingspläne für den Rücken ihres Liebsten. Doch auch charakterlich ergänzen sich die beiden perfekt: Mathias schätzt vor allem, dass seine Partnerin klar Position bezieht und ihm Kontra gibt, statt ihm nach dem Mund zu reden. "Wenn sie ihre Meinung hat, hat sie ihre Meinung", betonte er im Interview. Neben ihrer liebevollen und zielstrebigen Art begeistern ihn vor allem die tiefgehenden Gespräche: "Das passt einfach. Wir können uns sehr, sehr gut unterhalten." Seit über zwei Jahren teilen die beiden bereits eine gemeinsame Wohnung – und auch eine Hochzeit steht fest auf der gemeinsamen Wunschliste.

Bevor die Hochzeitsglocken läuten, steht für das Paar jedoch ein noch größeres Abenteuer an: Am Sonntag verkündeten Mathias und Christina mit einem rührenden Instagram-Video, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. In dem Clip umarmt Christina ihren Partner von hinten und hält kleine weiße Babysöckchen in die Kamera, während beide Partnerkappen mit den Aufschriften "Mom" und "Dad" tragen. 2027 soll ihr Nachwuchs das Licht der Welt erblicken. Für Mathias geht damit ein lang gehegter Lebenstraum in Erfüllung: Nach einem eigenen Zuhause und der richtigen Partnerin an seiner Seite wird nun auch sein großer Kinderwunsch wahr. "Wir freuen uns riesig", schwärmte der werdende Vater.

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mathiasmester Mathias Mester und Partnerin Christina Holtmann im Juli 2026

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mathiasmester Mathias Mester und Christina Holtmann, November 2026

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