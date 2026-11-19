Matthias Reim (68) denkt noch lange nicht ans Aufhören! Sein Management hatte dem Sänger nahegelegt, seine Laufbahn mit einer großen Abschiedstour ausklingen zu lassen. Davon will der Musiker aber nichts wissen. In der MDR-Talkshow "Riverboat" erzählte er jetzt, wie sein Berater ihn eines Tages mit einem klaren Vorschlag konfrontierte: "Matthias, mach doch jetzt endlich mal eine Abschiedstour." Matthias' Antwort fiel unmissverständlich aus: "Willst du mich verarschen? Ich mache doch keinen Abschied." Statt sich von der Bühne zurückzuziehen, hat der Schlagerstar ganz andere Pläne. Er möchte mit seinen Fans noch einmal in die 90er-Jahre eintauchen. In dieser Zeit gelangen ihm einige seiner größten Erfolge. Bei dem geplanten Projekt sollen allerdings nicht nur seine bekannten Hits zu hören sein. Vor allem die persönlichen Geschichten hinter den Liedern sollen in den Mittelpunkt rücken.

Bei seiner Zeitreise möchte Matthias dem Publikum zeigen, wie seine Lieder entstanden sind und was ihn damals privat bewegte. Ein Beispiel lieferte er in der Sendung gleich mit: "Das Einzige, was mich vor 35 Jahren beschäftigt hat, war die Chorsängerin, der ich begegnet war." Diese Begegnung sollte sein Leben gleich doppelt prägen. Aus ihr gingen nach Angaben des Musikers nicht nur sein Sohn Julian, sondern auch der Song "Ich hab' geträumt von dir" hervor. Das Lied ließ Matthias der Frau damals ganz klassisch auf einer Kassette zukommen. Zwar gefiel ihr die Aufnahme, doch die sehr persönliche Botschaft dahinter bemerkte sie zunächst offenbar nicht. Erst als der Musiker sie ausdrücklich auf den Inhalt aufmerksam machte, verstand sie, was er ihr mit dem Stück sagen wollte. Genau solche Anekdoten möchte Matthias nun mit seinen Fans teilen und so die bekannten Songs um ihre Entstehungsgeschichten ergänzen.

Während ein Abschied von der Musik für Matthias also nicht zur Debatte steht, hat er sich in seinem Privatleben von einigen Dingen getrennt. Wie er in der MDR-Talkshow berichtete, gab er unter anderem sein Haus, sein Boot und einen Großteil seiner Motorräder ab. "Es gibt mal so Zeiten, wo man sich erneuern muss", erklärte er seinen persönlichen Neustart. Dinge, die "immer nur rumstehen", wollte Matthias deshalb nicht länger behalten. Einst besaß der Musiker mehr als zehn Motorräder, inzwischen sind davon lediglich seine zwei wichtigsten Maschinen übrig. Der gewonnene Freiraum bringt laut Matthias zudem einen ganz praktischen Vorteil mit sich: Seine Ehefrau Christin Stark (37) könne ihr Auto nun ebenfalls in der Garage abstellen, scherzte er. Während Matthias bei seinem Besitz somit auf einen Neustart setzt, bleibt sein Plan für die Bühne eindeutig: Ein Karriereende ist für ihn derzeit kein Thema.

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Imago Matthias Reim bei der Aufzeichnung der MDR-Talkshow "Riverboat" am 9. November 2026 in Leipzig

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Getty Images Matthias Reim im Juli 2022

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