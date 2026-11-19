Mariah Careys (57) Zwillinge Monroe Cannon (15) und Moroccan Cannon (15) sprechen über das Familienleben ihres Vaters Nick Cannon (46). Im Trailer zur neuen Netflix-Realityshow "Raising the Cannons" äußern sich die beiden 15-Jährigen eher kritisch über die Großfamilie des Moderators. Monroe sitzt in einer Szene mit Nick im Auto. Die Teenagerin bringt seine vielen weiteren Kinder mit dem Beziehungsende ihrer Eltern in Verbindung. "Vielleicht wärt ihr wieder zusammen, wenn du nicht all diese Kinder hättest", meint sie. Auch ihr Zwillingsbruder Moroccan findet im Trailer deutliche Worte für das Familienmodell des US-Comedians: "Ich glaube nicht, dass dieser Lebensstil in irgendeiner Weise nachhaltig ist."

Hintergrund ist folgender: Nach der Trennung von Mariah wurde Nick mit fünf verschiedenen Frauen noch zehnmal Vater. Der Entertainer hat insgesamt zwölf Kinder. Die ehrlichen Worte seiner beiden ältesten Sprösslinge und mehr soll es in der Realityshow zu sehen geben, die am 18. Dezember 2026 an den Start geht. Das Netflix-Format soll einen Einblick in das Leben der großen Patchworkfamilie geben. Es geht aber nicht nur um den Alltag mit den Kindern. In der Show blickt Nick auch auf das Ende seiner Ehe mit Mariah zurück und zeigt sich selbstkritisch. Der Moderator gibt zu, dass sein eigenes Ego damals dazu beigetragen habe, dass er sich von der Sängerin entfremdet hat.

Dass Nick bei seiner Großfamilie auch mal den Überblick verliert, hatte sich unter anderem in "The Really Good Podcast" gezeigt. Er wollte im Gespräch mit Moderatorin Bobbi Althoff seine zwölf Kinder aufzählen. Doch nach zehn Namen stockte er. Beautiful Zeppelin und Halo Marie fielen ihm erst später ein. "Das ist der Moment, wo ich normalerweise in Schwierigkeiten gerate", scherzte der Entertainer damals. Im Podcast hatte Nick betont, wie sehr er seine Kinder liebt. Außerdem hatte er erklärt, dass die Mütter sich organisatorisch abstimmten, um ihm die Teilnahme an wichtigen Familienereignissen zu ermöglichen.

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Instagram / nickcannon Moroccan Cannon, Nick Cannon und Monroe Cannon im Mai 2024

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Instagram / mariahcarey Mariah Carey mit ihren Zwillingen Monroe und Moroccan, Dezember 2025

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