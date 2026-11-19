Gaby Köster (64) bangt um ihr Zuhause in Köln: Dem Haus der Komikerin droht die Zwangsversteigerung. Die 64-Jährige steckt nach eigenen Angaben in einer ernsten finanziellen Lage. Wie die Entertainerin berichtet, hat sie zurzeit keine Aufträge. Monatlich stehen ihr demnach lediglich 347 Euro Pflegegeld als festes Einkommen zur Verfügung. Davon kann sie die laufenden Kosten für ihre Immobilie nicht stemmen. Gaby wendet sich deshalb nun mit einem Hilferuf an die Öffentlichkeit. Der einstige Comedystar sucht dringend nach einer neuen beruflichen Aufgabe, um die Engpässe zu überwinden. Mit einem neuen Job will sie ihre Geldprobleme in den Griff bekommen und verhindern, dass sie ihr Haus verliert. Welche Art von Job sie künftig übernehmen könnte, ist bislang nicht bekannt. Sie hofft, auf diese Weise wieder beruflich Fuß fassen zu können und neue Angebote zu bekommen.

Wie es zu ihrer finanziellen Lage kam, erklärt Gaby ebenfalls: Während der Corona-Pandemie nahm sie für das Haus in Köln einen Kredit auf. Die damit verbundenen Zahlungen laufen weiter, während die beruflichen Aufträge derzeit ausbleiben. Weil keine Aufträge kommen und ihr regelmäßiges Einkommen sehr gering ist, wird ihr die Situation inzwischen zu gefährlich. Inzwischen ist die Situation so bedrohlich, dass eine Zwangsversteigerung des Hauses im Raum steht. Genau das möchte die Komikerin mit ihrer Jobsuche noch abwenden. Eine neue Arbeit soll ihr deshalb helfen, ihre Verpflichtungen zu erfüllen. Gaby hofft deshalb, möglichst bald wieder beruflich Fuß zu fassen und eigene Einnahmen zu erzielen. Für die Komikerin geht es dabei aber um weit mehr als nur ums Geld: Sie möchte ihr gewohntes Umfeld und ihre eigenen vier Wände behalten.

Gaby gehörte einst zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Comedyszene. Besonders bekannt wurde sie mit der RTL-Sitcom "Ritas Welt", in der sie die schlagfertige Supermarktkassiererin Rita spielte. Inzwischen lebt die Komikerin jedoch unter deutlich veränderten persönlichen Umständen. Nach einem schweren Schlaganfall ist die Komikerin körperlich deutlich eingeschränkt und sitzt im Rollstuhl. Über ihren Weg zurück ins Leben nach dem Schicksalsschlag schrieb sie das Buch "Ein Schnupfen hätte auch gereicht", das später auch verfilmt wurde. Das Haus in Köln ist für die Entertainerin weit mehr als nur ein Dach über dem Kopf. Es ist ihr Zuhause. Um genau dieses Zuhause kämpft Gaby angesichts ihrer finanziellen Sorgen nun mit aller Kraft.

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Imago Gaby Köster zu Gast bei den 37. Naturheiltagen und Spiritualität im Bürgerhaus Bergischer Löwe in Bergisch Gladbach

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Foto Unger Gaby Köster im November 2017

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