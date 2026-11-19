Margot Robbie (36) hat sich ein neues Filmprojekt gesichert, über das bisher jedoch kaum etwas bekannt ist. Wie Variety berichtet, übernimmt die Schauspielerin die Hauptrolle in "The Week of Pain". Das Drehbuch stammt von dem norwegischen Filmemacher Kristoffer Borgli, der auch Regie führen wird. Bekannt wurde er unter anderem mit den Filmen "Dream Scenario" und "Syk pike". Die Dreharbeiten mit der Barbie-Darstellerin sollen im Jahr 2027 beginnen. Viel mehr ist über den Film bisher nicht bekannt. Selbst erste Details zur Handlung werden noch unter Verschluss gehalten. Ebenso unklar ist, welche Schauspieler neben Margot vor der Kamera stehen werden. Auch einen Kinostart gibt es vorerst nicht. Damit bleibt das Projekt bis dato ein Rätsel.

Die Zusammenarbeit der beiden kommt aber nicht ganz überraschend. Laut Deadline schätzt Margot die Arbeit von Kristoffer offenbar schon seit längerer Zeit. Sie sollen bereits eine Weile über ein gemeinsames Projekt gesprochen haben, bevor die Schauspielerin jetzt für die Hauptrolle zusagte. Produziert und finanziert wird "The Week of Pain" von A24. Außerdem sind Ari Aster und Lars Knudsen mit ihrer Firma Square Peg sowie Dilemma Films mit an Bord. Auch Margots eigene Produktionsfirma LuckyChap ist an dem Film beteiligt. Für Kristoffer ist es nicht das erste Projekt mit A24 und Square Peg. Gemeinsam setzten sie bereits "The Drama" um, in dem Robert Pattinson (40) und Zendaya (30) die Hauptrollen spielten. Wie Variety berichtet, erwies sich das als voller Erfolg: Der Film kostete umgerechnet rund 25 Millionen Euro und spielte weltweit etwa 122 Millionen Euro ein.

Für die gebürtige Australierin ist das nicht ihre erste Hauptrolle. Ihr internationaler Durchbruch gelang Margot 2013 mit "The Wolf of Wall Street", in dem sie an der Seite von Leonardo DiCaprio (52) zu sehen war. Es sollten viele große Rollen folgen: In Suicide Squad spielte sie Harley Quinn, in "Once Upon a Time in Hollywood" war sie als Sharon Tate (†26) zu sehen. Mit dem Kinohit "Barbie" landete die Schauspielerin dann einen weltweiten Erfolg. Ob es eine Fortsetzung geben wird, ist angesichts stockender Verhandlungen derzeit ungewiss. Zuletzt drehte sie mit Jacob Elordi (29) den Film "Wuthering Heights". Darin verkörperte sie Catherine Earnshaw und Jacob spielte Heathcliff. Die Verfilmung des Romanklassikers war in diesem Jahr in den Kinos zu sehen. Neben der Schauspielerei arbeitet Margot mit ihrer Firma LuckyChap auch als Produzentin.

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Getty Images Margot Robbie bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Margot Robbie beim globalen Creator-Q&A zu "Wuthering Heights" im Claridge's in London

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