So hoch soll Patrick Stewarts Vermögen gewesen sein

Weltstar Patrick Stewart (†86) hinterlässt nicht nur große schauspielerische Fußstapfen, sondern offenbar auch ein ansehnliches Erbe. Das Portal Celebrity Net Worth beziffert seinen Besitz auf etwa 75 Millionen US-Dollar (67 Millionen Euro). Den Grundstein legte vor allem eine Figur: Als Jean-Luc Picard lenkte Patrick über viele Jahre die Geschicke der Enterprise im "Star Trek"-Universum. Die höchste Einzelgage soll ihm demnach der Kinofilm "Star Trek: Nemesis" von 2002 eingebracht haben, nämlich 14 Millionen US-Dollar (12,5 Millionen Euro). Kein anderer Teil der Reihe habe ihm mehr eingetragen. Zusätzlich machte er sich als Charles Xavier, der Anführer der Mutanten in den "X-Men"-Filmen, bei einem weiteren Millionenpublikum einen Namen.

Patricks Gehalt wuchs bereits zu Zeiten von "Star Trek: The Next Generation" kräftig. Laut Celebrity Net Worth bekam er 1992 rund 45.000 US-Dollar (40.358 Euro) je Episode, später waren es 100.000 US-Dollar (89.686 Euro). Hochgerechnet auf eine ganze Staffel ergibt das etwa 2,6 Millionen US-Dollar (2,3 Millionen Euro). Der Sprung ins Kino ließ die Summen weiter steigen: Fünf Millionen US-Dollar (4,5 Millionen Euro) waren es bei "Star Trek: First Contact", 9,5 Millionen (8,5 Millionen Euro) bei "Star Trek: Insurrection", und mit "Star Trek: Nemesis" folgte der Spitzenwert. 2020 schlüpfte Patrick in "Star Trek: Picard" erneut in seine Paraderolle und soll dafür 750.000 US-Dollar (672.645 Euro) pro Folge erhalten haben. Außerdem wirkte er bei der Paramount+-Serie, die 2023 auslief, als ausführender Produzent mit. Seine Honorare als Professor X blieben dagegen geheim, trugen aber ebenfalls zu seinem Wohlstand bei.

Am 28. Oktober starb Patrick im Alter von 86 Jahren in seinem Haus in Los Angeles. Der Schauspieler war an Alzheimer und an Lewy-Körper-Demenz erkrankt, einem fortschreitenden Hirnleiden, das Gedächtnis, Denkfähigkeit und Beweglichkeit schwächen kann. Seine Familie war in den letzten Stunden bei ihm. Ehefrau Sunny Ozell wich nicht von seiner Seite und pflegte ihn bis zum Schluss. Angefangen hatte Patrick auf englischen Theaterbühnen, unter anderem bei der Royal Shakespeare Company. Über sechs Jahrzehnte hinweg stand er danach für Bühne, Fernsehen und Kino vor der Kamera. International berühmt machten ihn Captain Picard und Professor X. Als Mentor der Mutanten ist er noch ein letztes Mal zu erleben: Sein posthumer Auftritt kommt im Dezember 2026 mit "Avengers: Doomsday" in die Kinos.

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Getty Images Patrick Stewart bei der Audie Awards Gala im Avalon Hollywood & Bardot in Los Angeles, 4. März 2024

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Patrick Stewart als Captain Jean-Luc Picard

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Imago Sir Patrick Stewart und seine Ehefrau Sunny Ozell bei der Oscarverleihung 2018 in Hollywood