Marlon Jackson (69) hat jetzt eine schwere Diagnose öffentlich gemacht: Der Bruder von Michael Jackson (†50) leidet an Prostatakrebs im Stadium vier. Im Podcast von "Farah Shammas" sprach der Musiker nun offen über seine Erkrankung, mit der er bereits seit einiger Zeit lebt. "Ich habe seit vier Jahren Krebs", erklärte er in dem Gespräch. Obwohl die Krankheit schon weit fortgeschritten ist, zeigt sich Marlon zuversichtlich und betont, dass es ihm aktuell gut gehe. Auf die Frage nach seinem Befinden antwortete der Sänger der Jackson 5 gelassen: "Mir geht es großartig. Mir geht es gut. Unkraut vergeht nicht. Also werde ich noch lange hier sein." Damit machte der Sänger deutlich, dass er trotz der ernsten Diagnose optimistisch in die Zukunft blickt. Für die Öffentlichkeit kommt die Nachricht überraschend, da der 69-Jährige bislang nicht über seinen Gesundheitszustand gesprochen hatte.

Hinter dem Musiker liegt bereits eine umfassende Behandlung. Im Kampf gegen den Krebs ließ er sich bereits operieren und unterzog sich zudem einer Strahlentherapie. Seinen aktuellen Zustand beschreibt Marlon durchweg positiv: "Meine Prostata wurde entfernt und ich hatte eine Strahlentherapie und alles ist in Ordnung. Alles ist großartig", berichtete er im Podcast. Auch körperlich hält sich der Sänger fit und achtet auf einen gesunden Lebensstil. "Ich gehe fast vier Meilen, viermal die Woche. Wissen Sie, und das ist großartig für mich, außerdem ernähre ich mich gesund", erzählte er weiter. Vier Meilen entsprechen etwa 6,4 Kilometern. Wann genau die Ärzte die Erkrankung bei ihm festgestellt haben, verriet Marlon jedoch nicht. Auch zum bisherigen Krankheitsverlauf und dazu, ob er sich derzeit noch in Behandlung befindet, machte er zunächst keine weiteren Angaben.

Gemeinsam mit seinen Brüdern Jackie Jackson (75), Tito Jackson (†70), Jermaine Jackson (71) und Michael Jackson wurde Marlon als Mitglied der Jackson 5 berühmt und gehört damit zu einer der bekanntesten Musikerfamilien der Welt. Erst im April zeigte er sich noch öffentlich: Bei der Premiere des Biopics "Michael" über das Leben seines verstorbenen Bruders erschien er in Los Angeles an der Seite von Jackie. Bei dem Auftritt rückte der Sänger vor allem den Zusammenhalt seiner Familie in den Mittelpunkt. Dabei betonte er, dass es auch in einer so großen Familie wie seiner Höhen und Tiefen gebe und nicht immer alle einer Meinung seien. Über seine Krebserkrankung sprach Marlon zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht. Erst jetzt, mehrere Monate später, entschied er sich dazu, seine Diagnose im Podcast mit der Öffentlichkeit zu teilen.

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Imago Marlon Jackson von The Jacksons beim Guilfest im britischen Stoke Park, Juli 2025

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Keystone / Hulton Archive / Getty Images Jackie, Tito, Jermaine, Marlo, Michael und Randy Jackson 1972

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